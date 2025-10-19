A MURIT BASISTUL TRUPEI LIMP BIZKIT, SAM RIVERS!

Anunțul morții lui Sam Rivers, în vârstă de 48 de ani, a fost făcut de colegii acestuia din trupă, pe Instagram.

„Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Bătaia inimii noastre”, a scris trupa pe Instagram, alături de o fotografie cu Rivers cântând pe scenă.

„Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era pur şi simplu magic. Era pulsul din spatele fiecărei melodii, calmul din haos, sufletul din sunet”, a continuat trupa. „De la prima notă pe care am cântat-o împreună, Sam a adus o lumină şi un ritm care nu pot fi înlocuite. Talentul său era natural, prezenţa sa de neuitat, inima sa enormă.”

„Te iubim, Sam. Te vom purta mereu în inimile noastre. Odihneşte-te în pace, frate. Muzica ta nu va înceta niciodată”, se încheie postarea, semnată de vocalistul trupei, Fred Durst, bateristul John Otto, chitaristul Wes Borland şi DJ-ul Lethal.

Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.