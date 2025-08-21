A MURIT CEL MAI BUN JUDECĂTOR. FRANK CAPRIO ERA CUNOSCUT PENTRU BUNĂTATEA SA

Frank Caprio, magistratul din Providence (Rhode Island) care a cucerit milioane de oameni prin modul cald și empatic în care trata cazurile din sala de judecată, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Supranumit „cel mai amabil judecător din lume”, acesta a pierdut lupta cu cancerul pancreatic, după o boală îndelungată.

O carieră de aproape patru decenii

Caprio a activat ca judecător la tribunalul municipal din Providence timp de aproape 40 de ani. Ultima parte a carierei sale a fost imortalizată în emisiunea TV „Caught in Providence”, devenită extrem de populară, mai ales după ce fragmentele au fost distribuite masiv pe rețelele de socializare. Clipurile în care apărea iertând amenzi sau arătând compasiune față de oamenii din fața sa au depășit un miliard de vizualizări.

Moartea sa a fost anunțată oficial pe pagina de Instagram cu peste 3,2 milioane de urmăritori, unde familia a transmis că Frank Caprio „a fost iubit pentru compasiunea, umilința și credința sa în bunătatea oamenilor”.

Cu doar o zi înainte de deces, judecătorul le scria fanilor săi un mesaj emoționant de pe patul de spital:

„Din păcate, am avut un eșec, sunt din nou internat și vă rog încă o dată să mă păstrați în rugăciunile voastre.”

Momente virale care l-au consacrat

Printre episoadele care i-au adus celebritatea online se numără:

iertarea unui barman amendat pentru că a trecut pe roșu, după ce a aflat că acesta câștiga sub 4 dolari pe oră;

anularea unor penalizări de 400 de dolari pentru o femeie îndurerată, al cărei fiu fusese ucis.

Astfel de gesturi l-au transformat într-un simbol al justiției cu chip uman, contrastând cu imaginea rigidă a sistemului judiciar

Frank Caprio s-a retras din activitate în 2023, dar a rămas prezent în memoria publicului prin mesajele sale pline de înțelepciune și prin modul în care a demonstrat că legea poate fi aplicată și cu empatie.