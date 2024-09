ABSORBŢIE DE PESTE 99% A FONDURILOR EUROPENE, PE EXERCIŢIUL 2014-2020

Gradul de absorbţie al fondurilor europene pe exerciţiul financiar 2014-2020 este, în prezent, de peste 99%, faţă de 74% la cât se situa în iunie 2023, în timp ce pentru 2021-2027 vom ajunge la 10%, la finalul anului, a scris ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, pe propria pagină de Facebook.

„Guvenul Ciolacu a deblocat absorbţia de fonduri europene 2021-2027 şi a demarat, cu o viteza de peste zece ori mai mare decât în trecut contractarea şi implementarea proiectelor din fonduri structurale şi de coeziune din exerciţiul financiar 2021-2027. De asemenea, Guvernul Ciolacu a reuşit închiderea exerciţiului financiar 2014-2020 cu o absorbţie de peste 99%, salvând aproximativ 6 miliarde euro care erau în risc de dezangajare la preluarea mandatului. În iunie 2023, când Guvernul Ciolacu s-a instalat şi am preluat mandatul de ministru, România avea un grad de absorbţie de 74% din exerciţiul 2014-2020, aflându-se la doar şase luni distanţă de a pierde ireversibil în jur de 6 miliarde euro. Pe exerciţiul 2021-2027, nu avea nimic demarat, nici un apel de proiecte, nici un contract semnat, nici o plată făcută. Zero pe toată linia 2021-2027 şi un risc de pierdere a 6 miliarde euro din exerciţiul 2014-2020. (…) Cum stăm azi? Am recuperat cei 6 miliarde euro (pe care erau să-i piardă cei de dinainte) şi avem un grad de absorbţie de peste 99% pe exerciţiul 2014-2020, respectiv 23,9 miliarde euro intrate în România”, a menţionat Câciu.

Potrivit oficialului, pentru exerciţiul financiar 2021-2027, „de la zero apeluri am ajuns la 368 de apeluri, cu 58% din alocare deja pusa la dispoziţia beneficiarilor”, iar „de la zero valoare contracte la 20 de miliarde euro contractate”.

„De la zero plăţi făcute la peste 1,4 milioane euro deja plătite doar pe programele din Coeziune, iar până la final de an, valoarea plăţilor va depăşi două miliarde euro. 1,2 miliarde euro în conturile României, iar până la final de an vom primi încă 1,8 miliarde. Asta înseamnă o absorbţie de 10% la final de an, de la 4% în prezent şi 0% în iunie 2023 (…) Am fi fost mai bine, dacă, în trecut, exista aceeaşi abordare aplicată! Am recuperat mult, dar cel mai important este că am creat perspectiva ca fondurile 2021-2027 să fie absorbite integral până in 2027 şi nu până în 2029. Dincolo de cifre şi de bătălii sterile: mii de şantiere sunt deschise cu banii din exerciţiul financiar 2021-2027. Investiţii în şcoli, spitale, drumuri, mobilitate urbană, gaze, apă, canalizare, infrastructura de transport, energie etc.”, a subliniat ministrul de resort.

