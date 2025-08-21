AFACERILE LUI BOLOJAN, ÎN VIZORUL PROCURORILOR DNA

Direcția Națională Anticorupție anunță că anchetează achiziția de sute de mii de euro a microbuzelor de la Oradea.  

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a anunțat că sunt în curs mai multe cercetări care vizează inclusiv achiziția făcută de Ilie Bolojan din PNRR, în perioada în care era șef al Consiliului Județean Bihor. 

Întrebat, într-o emisiune, dacă există dosare pentru achizițiile de autobuze de la Oradea, Marius Voineag a răspuns: „Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări. Avem sesizări și sunt în lucru.”

Cum a intrat Bolojan în schema microbuzelor școlare. Sume halucinante de bani date de CJ Bihor pe vehiculele supraevaluate

