AFACERILE LUI BOLOJAN, ÎN VIZORUL PROCURORILOR DNA

Direcția Națională Anticorupție anunță că anchetează achiziția de sute de mii de euro a microbuzelor de la Oradea.

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a anunțat că sunt în curs mai multe cercetări care vizează inclusiv achiziția făcută de Ilie Bolojan din PNRR, în perioada în care era șef al Consiliului Județean Bihor.

Întrebat, într-o emisiune, dacă există dosare pentru achizițiile de autobuze de la Oradea, Marius Voineag a răspuns: „Sunt dosare pe achiziții de autobuze la nivelul întregii țări. Avem sesizări și sunt în lucru.”