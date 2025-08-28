ALERTĂ MEDICALĂ: TOT MAI MULȚI PACIENȚI DIAGNOSTICAȚI CU RABIE

Crește alarmant numărul cazurilor de români infectați cu rabie. Este semnalul de alarmă al medicilor. Dacă pe toată perioada anului trecut au fost identificate doar 5 focare de rabie, numai în prima jumătate a acestui an au fost descoperite 29 de focare, de 6 ori mai multe.

Doar în ultimele 2 luni și jumătate au fost folosite 2.000 de doze vaccin. Cazurile recente semnalate de medicii infecționiști arată și o diversificare a speciilor de animale care transmit boala prin mușcături sau zgârieturi.

O femeie de 69 de ani a fost infectată cu rabie de un liliac găsit în balconul casei sale. Iar un copil de 5 ani a luat boala după ce a fost mușcat de un babuin, la grădină zoologică.