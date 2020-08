Președinții filialelor județene PNL, USR și PLUS din Bistrița-Năsăud au semnat, luni, un protocol de colaborare pentru alegerile locale din 27 septembrie. Cele trei formațiuni politice vor avea câte un candidat comun pentru primăriile din Bistrița și Năsăud, însă listele de consilieri locali vor fi separate.

Ioan Turc, preşedintele Organizaţiei Partidului Naţional Liberal Bistriţa-Năsăud, este candidatul Alianţei PNL-USR-PLUS pentru Primăria Bistriţa. La Năsăud, Alianța îl susține pe Dorin Vlașin, viceprimarul liberal în funcție al orașului. De asemenea, la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud va fi susținut Stelian Dolha, deși numele acestuioa nu este confirmat oficial încă.

„Astăzi este o zi despre care bistriţeni îşi vor aduce aminte cu plăcere, astăzi este ziua în care PNL şi USR-PLUS ăşi dau mâna pentru o oferi municipiului Bistriţa şi judeţului o alternativă de dezvoltare bazată pe o administrare locală şi judeţeană performantă. PSD a arătat tot ceea ce poate. Cu voia bistriţenilor, cu voia conjudeţenilor, PSD trebuie să plece în Opoziţie. Alianţa PNL-USR-PLUS este răspunsul pe care noi îl dăm zecilor de mii de bistriţeni şi de conjudeţeni care, potrivit tuturor sondajelor de opinie, îşi doresc această formulă de solidaritate. Vom aduce municipiul şi judeţul în elita naţională. Obiectivul nosreu este câştigarea alegerilor pentru Cosiliul Judeţean, realizarea unei majorităţi PNL USR-PLUS în Consiliul Judeţean, câştigarea Primăriei municipiului Bistriţa, realizarea unei majorităţi la nivelul Consiliului Local Bistriţa, câştigarea oraşelor şi a unui număr cât mai mare de comune.Ne bazăm pe specialiştii din PNL,din USR-PLUS, dar ne bazăm şi pe oamenii care, cu siguranţă, vor veni într-un număr mare alături de noi”, a declarat Turc.

Potrivit acestuia, alianţa de la Bistriţa, cea de la Bucureşti sau din alte locuir din ţară reprezintă Țo prefigurare a proiectului pe care PNL-USR-PLUS îl va propune românilor după alegerile parlamentare”.

Lorand Toth, preşedintele USR Bistriţa-Năsăud, a menţionat că această zi este una foarte importantă pentru municipiu Bistriţa, dar şi pentru judeţ, cele trei formaţiuni oferind „o alternativă viabilă administraţiei PSD rebranduite”.

„Vom oferi oameni integri şi profesionişti în administraţie. Alături de colegii de la PLUS şi de la PNL, ne dorim să schimbăm faţa acestui judeţ”, a subliniat Toth.

De asemenea, liderul PLUS Bistrița-Năsăud, Lorand Sas a precizat că, pentru membrii formațiunii politice, interesele bistrițenilor sunt mai presus decât cele personale sau cele de partid.

„Proiectul nostru politic presupune identificarea precisă a interesului public și catalizarea politicienilor responsabili care pot răspune acestui interes. Noi, cei din PLUS, am făcut o promisiune fundamentală atunci când am intrat în politică și am venit alături de Dacian Cioloș.

Am promis că punem mai presus de interesele punctuale ale partidului și de interesele personale ale candidaților interesul electoratului și al bistrițenilor. Ne-am ținut de promisiune. Negocierile cu PNL au fost parafate. Avem un acord de susținere a candidaților PNL la Primăria Bistrița și la președinția CJ. Este foarte important să dăm jos PSD, să vedem plecați primarii din Bistrița și din județ, dar și președintele CJ. Orice divergență de viziune între noi a trecut în plan secund, iar dispariția PSD a devenit un deziderat pentru noi. Suntem aici împreună pentru a pune laolaltă toată forța noastră, în numele și interesul cetățenilor noștri.

Suntem la coada clasamentului în Europa în ceea ce privește încrederea oamenilor în instituțiile statului sau a omaenilor între ei, în general. Cea mai mare tragedie a ultimilor ani e ruperea comunităților noastre, pusă la cale de PSD. Politica de divizare socială în care îi avem pe ai noștri împotriva celorlalți a produs mult rău societății noastre. Acum e nevoie de dialog social, de soluții comune, de capacitatea de a strânge oamenii laolaltă, de a reconstrui punți, de a recâștiga încredere unii în alții. După plecarea PSD, noi toți, politicienii, cu dumneavoastră, ne punem pe treabă, reconstruim acest oraș și acest județ pentru noi toți, pentru cetățeni. Este momentul să devenim cu adevărat responsabili”, a declarat Sas.