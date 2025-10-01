ANA MARIA PĂCURARU: ”TRUMP A TRIMIS SUBMARINE NUCLEARE SPRE COASTA RUSIEI, CA MĂSURĂ DE PRECAUȚIE

Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a făcut un rezumat al activității președintelui Donald Trump, din ultimele zile, și a explicat motivele pentru care liderul de la Casa Albă a luat o serie de decizii majore, atât pe plan intern, cât și extern.

”Trump a declarat că, după o amenințare venită din partea Rusiei, a trimis submarine nucleare spre coasta acesteia, ca măsură de precauție. El a criticat folosirea iresponsabilă a termenului „nuclear”. În plan intern, Trump a anunțat că armata SUA va putea fi folosită pentru a suprima revolte și criminalitatea din marile orașe americane (precum Los Angeles, Chicago, New York, Portland sau San Francisco), prin crearea unor „forțe de reacție rapidă” mobilizabile la ordinul Casei Albe”, a scris Ana Maria Păcuraru, marți seară, pe pagina sa de Facebook.

Jurnalista Realitatea PLUS a atras atenia asupra avertismentului lansat de șeful Pentagonului, conform căruia SUA trebuie să fie pregătite de război pentru menținerea păcii.

”Șeful Pentagonului a subliniat că SUA trebuie să fie pregătite de război pentru a menține pacea, considerând pacifismul periculos. În paralel, Departamentul Energiei a interzis termeni precum „schimbări climatice”, „tranziție energetică”, „verde” și „durabil”, încercând să elimine limbajul neoliberal.

Trump a mai spus că un shutdown guvernamental este „probabil inevitabil”, din cauza lipsei de concesii din partea democraților, iar vicepreședintele Vance a confirmat că SUA se îndreaptă spre această criză”, a menționat Ana Maria Păcuraru.

Potrivit jurnalistei, ”Donald Trump a propus ca orașele americane să fie folosite ca teren de antrenament pentru armată, pentru a combate ceea ce el a numit „invazia din interior”. Secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunțat sfârșitul „culturii woke” și noi standarde militare, subliniind rolul central al armatei atât în politica internă, cât și în societatea civilă”.