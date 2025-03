ANCA ALEXANDRESCU, DESPRE ACUZAȚIILE CĂ AR FI FOST OFIȚER SIE: ”SĂ SPUI CĂ AM FOST AGENT SIE ȘI CĂ AM FOST INFILTRATĂ CA SĂ ÎL DISTRUG PE CĂLIN GEORGESCU ESTE HILAR”

Anca Alexandrescu a avut o reacție la acuzațiile cum că ar fi fost ofițer SIE. Moderatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel demontează toate zvonurile și jignirile aduse la adresa ei, spunând că s-a dat ordin pe unitate să fie atacată.

„Eu am stomac foarte tare, mă așteptam la așa ceva, nu am știut că sunt cea mai importantă femeie din România în așa fel încât să se mobilizeze atâtea personaje din statul paralel și care ani de zile s-au înfruptat din contractele și banii care s-au scurs pe lângă ce au fost la guvernare. Vorbesc despre Andronic și despre alte personaje care aplaudă acest comportament josnic.

Nu m-am așteptat să mi se acorde atât de multă importanță. În primul rând este absolut caraghios să zici că la 20 de ani am fost racolată de sie. Vreau să cer public celor de la sie să îmi plătească salariile de la 20 de ani și până acum și vreau și pensie privată.

Nu am dat în judecată, pentru că mi s-a părut caraghios. Este o carte din 2017. Apar în acea carte din cauza fostului meu soț, Dan Andronic, cu un limbaj josnic la adresa mea. Despre limbajul lui Ciutacu nu mai vreau să comentez. Nu am dat în judecată, fiindcă mi s-a părut caraghios, era vorba de domnul Andronic și de unchiul său. Eu nici nu-l cunoșteam pe Andronic la 20 de ani, l-am cunoscut mult mai târziu, deci nu avea cum să funcționeze acest lucru.Domnul Talpeș a fost un bun prieten al tatălui meu, nu am ascuns acest lucru și am spus public asta. Iar pe domnul acela Agop nu l-am cunoscut în viața mea.

Nu am știut că am devenit inamicul public numărul 1 ca să i se facă loc lui Victor Ponta, este ordin pe unitate să fiu atacată și aseară mai multe personaje au postat pe rețele de socializare, care se învârt în același cerc și care au legătură cu zona asta. Să vii acum să spui că am fost agent sie și că sunt omul sistemului și că am fost infiltrată ca să îl distrug pe Călin Georgescu este hilar.

Eu am fost singura care s-a luptat cu Florian Coldea și am arătat adevărul despre el, apoi toți au copiat și au preluat de la mine ceea ce am făcut. Eu în timp ce ei cei care acum vorbesc, îl crucificau pe Călin Georgescu și scoteau din context și făceau fake news-uri despre el, eu eram cea care arăta adevărul și arătam ce se întâmpla cu adevărat în interviurile pe care ei le scoteau din context. Ei erau cei care îi făceau pleava societății pe susținătorii lui Georgescu.Intenția lor este pe de o parte legată de validarea lui Ponta ca și candidat suveranist, găsirea unui vinovat public pentru ceea ce s-a întâmplat, adică în persoana mea, făcând niște asocieri penibile. Eu am fost singura care i-am dat platformă lui Georgescu necondiționat.

Niciodată nu l-am presat, am pus întrebările care trebuiau puse oricărui invitat, cum am făcut și aseară cu doamna Gavrilă. Faptul că pun întrebări și încerc să aflu adevărul, cred că este în interesul tuturor, inclusiv în interesul susținătorilor lui Georgescu. Sigur că acum e ușor să găsești vinovată pe Anca Alexandrescu, înțeleg că sunt mai puternică decât CCR, DNA, BEC.

Eu dau ordine tuturor, sunt cea mai puternică și decid totul în țara asta. Sunt onorată că mi se acordă atâta important în țara asta. Sunt onorată pentru că mi se acordă atâta importanță, dar românii uită mesajul pe care l-a dat Călin Georgescu, după decizia de la CCR: dacă ei erau 1 milion de oameni în stradă, astăzi nu s-ar fi întâmplat ce trăim, nu și-ar fi permis BEC să încalce constituția, nici CCR, nici Marcel Ciolacu să dea pe surse jurnaliștilor acreditați de la guvern că nu au mai apărut reacții de la casa albă după decizia CCR, pentru că s-au dezghețat relațiile între actuala conducere a statului și Administrația Trump.Oamenii sunt foarte sensibili în ziua de astăzi. Eu am spus de la început că voi merge până la capăt pe acest drum suveranist pe care l-am început în urmă cu 5 ani de zile, pe linia pe care Călin Georgescu o va decide. Ceea ce am susținut și susțin este în permanență verificat cu echipa domnului Georgescu.

Am verificat tot ceea ce susțin cei care au fost aseară în emisiune la mine, înainte să intrăm în direct, Călin Georgescu l-a sunat pe George Simion, care era la un metru de mine, ca să se sfătuiască în legătură cu mesajele pe care să le dea public.Nu este niciun scenariu, nu vrea nimeni să ia ceea ce a făcut Călin Georgescu. Este lupta lui Călin Georgescu de 10 de ani de zile. Unii nu au vrut să vadă ceea ce a reușit Călin Georgescu în 3 luni de zile, nu au reușit președinții româniei în 35 de ani.

Scopul nostru este în continuare să reluăm turul 2, dar nici nu poți ignora faptul că aceste personaje care vremelnic se află la butoanele puterii și uzurpă aceste calități oficiale pentru aș e păstra în aceste poziții și merg înainte cu organizarea alegerilor, nu am face decât să le dăm satisfacție să își voteze propria listă a statului paralel. Lupta trebuie dusă pe toate canalele, mers pe toate canalele pentru reluarea turului 2, alegerile nu sunt mâine, ci pe 4 mai, cum au stabilit acești trădători. Până pe 4 mai se pot întâmpla foarte multe lucruri.

Sunt acuzată de către unii că l-am uitat pe Călin Georgescu. Domnul Georgescu are mereu ușa deschisă la mine în emisiune. Eu vorbesc zilnic și cu doamna Cristela și cu echipa domnului Georgescu. Tot ce fac este în coordonare cu tot ce am făcut până acum.

Niciodată nu s-a declarat deranjat de întrebările pe care i le-am pus, ba dimpotrivă mi-a mulțumit pentru că a avut posibilitatea să explice acuzațiile mizerabile care i se aduceau la alte canale de televiziune. De aceea am invitat-o și pe avocata lui Horațiu Potra și pe Sechila și pe soția domnului Sechila, pentru a da posiblitatea acestor oameni de a spune adevărul.

Am văzut că au dat un nume de cod. Fals. Numele meu de cod este Pittbuleasca în această perioadă, în perioada în care am fost la guvern eram Cruela și pentru apropiații mei este Anki, ca să fie lumea liniștită. Semnat, Văduva Neagră, pentru că așa le place să-mi spună.

Mă voi lupta cu ei și voi merge pe acest drum suveranist până la capăt. Să vină la sfârșit să își ceară scuze, pentru că s-au îndoit de mine.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

