Anca Alexandrescu, reacție la comunicatul lui Coldea: Am crezut că e fake sau o glumă. Mi-am pierdut orice urmă de respect față de acest personaj

Jurnalista Anca Alexandrescu a reacționat dur după comunicatul fluviu al generalului Florian Coldea. Realizatoarea care se află în spatele multor dezvăluiri care l-au adus pe generalul negru în fața procurorilor DNA susține că încercarea acestuia de a contraataca nu face decât să-l îngroape mai rău și denotă disperare.

„Când am citit prima dată acest comunicat nu am știut dacă este o glumă sau un fake pentru nimeni nu-și imagina că un fost număr 2 în SRI poate să emită un asemena comunicat, în care toată lumea este vinovată, el este singurul nevinovat. În rest, toși suntem niște penali, toți suntem niște impostori, toși facem niște jocuri și apărăm niște interese, mi-am pierdut orice urmă de respect față de acest personaj. Am auzit că este atât de disperat și în special de mine, că eu am un loc special în acest comunicat, în afară de niște insinuări și niște minciuni ordinare, nu prea are ce să zică.

Florian Coldea mai încearcă un lucru care mie mi se pare extrem de grav și dacă SRI rămâne fără replică la acest lucru este și mai grav. Dl. Coldea sugerează că SRI a știut, chiar și după ce a trecut în rezervă, cu ce se ocupă el, ba chiar că ar fi avut în continuare acces la informații cu caracter secret. Eu aștept încă răspuns de la SRI în legătură cu faptul că el este consilier al premierului albanez Edi Rama”, a afirmat Anca Alexandrescu.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a remarcat și faptul că, încercând să se apere, fostul număr 2 în SRI lasă impresia că le-a fi urmărit activitățile unora dintre cei despre care susține că l-ar fi denigrat.

Analistul politic Dorin Iacob a atras atenția asupra unei alte manipulări pe care încearcă să o facă Florian Coldea în comunicatul său, atunci când afirmă că a devenit acționar și angajat, „respectând constrângerile aplicabile oricărui angajat SRI (este interzisă ocuparea poziției de administrator… este obligatorie raportarea tuturor călătoriilor în străinătate, informarea cu privire la relaționarea cu entități străine etc.)”.

„SRI a avut acest accident cu domnul Coldea și asta este o problemă a credibilității SRI și a modului în care a fost folosit serviciul. El spune în comunicat că a deveni acționar și angajat respectând constrângerile aplicabile oricărui fost angajat SRI. Acest lucru este valabil doar pentru cadrele active, ceea ce face Florian Coldea este un fel de elan care ar sugera că el este în continuare cu SRI, dar este foarte grav ceea ce face”, a explicat Dorin Iacob.