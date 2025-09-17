ANCA ALEXANDRESCU: ”RECHIZITORIUL LUI CĂLIN GEORGESCU NU CONȚINE NICIO DOVADĂ. SE CONFIRMĂ CĂ ALEGERILE AU FOST ANULATE FĂRĂ MOTIV” – DOCUMENT

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel consideră că actualul rechizitoriu de trimitere în judecat a lui Călin Georgescu nu conține absolut nicio dovadă. Mai mult, spune Anca Alexandrescu, rechizitoriul confirmă că alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 au fost anulate fără motiv.

„Am citit doar 200 de pagini din cele 300 cât are doarul. De fapt este o însăilare din alte dosare. Sunt mizerii. Nu există niciun fel de probă, nici împotriva lui Călin Georgescu și nici pentru anularea alegerilor.

Nu știu ce caută, totuși, Nicușor Dan în acest dosar. Azi a reacționat foarte repede după declarațiile procurorului general Alex Florența.

Nicușor Dan a devenit un executant perfect al sistemului

E un scenariu. Nicușor Dan a devenit un executant perfect al sistemului. Acel sistem despre care a vorbit acum două săptămâni și a spus ca a interacționat cu el. Marea revenire a lui Nicușor la televiziunea CNN, aia de ne-au făcut pe noi pleavă. De ce nu are dosar și Radu Tudor, că tot este acuzat Georgescu că amenință că vine războiul.

Nicușor Dan se amuză că spun suveraniștii că începe războiul pe 3 septembrie. Nicușor a spus că nu a pus mâna pe dronă, noi ca armată, de aceea nu știm ce conține.

A venit Moșteanu și a zis că nu avea nicio informație. Domnul Caramitru se întreba, în uralele susținătorilor lui Nicușor Dan, că, acum ce se întâmplă cu Realitatea, cu Anca, cu Maricel, că Georgescu a fost cu legionarii a vrut să dea lovitură de stat. Până nu există hotărâre irevocabilă și definitivă, Călin Georgescu se bucură de prezumpția de nevinovăție.

Eu i-aș spune lui Andrei Caramitru să își pună întrebări despre TVR, care l-a trimis pe Adelin Petrișor să facă un reportaj cu Horațiu Potra.

În acest dosar nu există nicio probă

Să înțeleg că niște conturi de pe rețele sociale au adus cinci milioane de voturi? În ce constă clandestinitatea întâlnirii dintre Călin Georgescu și acea persoană la clubul de echitație? Deși nu sunt probe, procurorii afirmă că este clar. Dar nu înțeleg unde sunt rușii? Dacă cineva redistribuie postările mele, poate ăia sunt pro rusi!

Eu nu am de unde să știu. Nu au făcut legătura dintre Georgescu și rusii. Nu a fost nicio problemă, ci acestea au venit după anularea alegerilor. Acest rechizitoriu confirmă că alegerile au fost anulate fără niciun motiv. Pentru că așa a vrut Iohannis cu gașca lui și cu Ilie Bolojan. Se spune că i-a instigat pe susținătorii săi să iasă să protesteze. De 20 de ori apare, în rechizitoriu, CSP, de 16 Realitatea Plus și de 13 ori Alexandrescu.

De ce nu m-au chemat și pe mine. La mine în emisiune, Călin Georgescu a făcut apel la susținătorii săi să nu iasă în stradă. Și noi am fost acuzați atunci că nu i-am lăsat să iasă în stradă, că ar fi dat jos puterea.

Totuși, dacă Călin Georgescu e complice, cine voia să dea lovitură de stat? Ceilalți 21, dacă voiau să dea lovitura, instanța le-a schimbat măsura juridică într-una mai lejeră.

Disperați că din SUA se cer insistent explicații despre anularea alegerilor, pentru că îi interesează ce au făcut cei din gașca lui Blinken, acum cei de la guvernare flutură prin fața americanilor niște documente, vor să „producă” ceva ca să justifice.

Călin Georgescu a ieșit imediat să spună să nu iasă lumea în stradă. Dacă atunci le spunea să iasă în stradă, azi, Călin Georgescu era condamnat și judecat. Călin Georgescu a pus țara și românii pe primul loc.

Ei nu au motive, decât fabricate, ca să-l trimită în judecată. Este ireal rechizitoriul. Este o vrăjeală cu războiul hibrid, nu au fost rușii, nu există probe, adevărații vinovați sunt cei care au fost la putere. Adică Iohannis, toată conducerea PNL și PSD, plus Ilie Bolojan, care a pregătit terenul pentru Nicușor Dan”, a declarat Anca Alexandrescu.