ANCA ALEXANDRESCU URCĂ VERTIGINOS ÎN SONDAJUL MOMENTULUI. LUPTA PENTRU CAPITALĂ: NOUL CALCUL EXPLOZIV

Sondajul devastator care răstoarnă toate calculele care se fac pentru Primăria Capitalei. Este foarte interesant pentru că realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalista Anca Alexandrescu, este în topul preferințelor românilor.

Asta, deși nu și-a anunțat oficial candidatura. Așadar, Întrebați românii ce candidat ar prefera dacă duminică viitoare ar fi alegeri la Primăria Capitalei, 25 la sută dintre respondenți au răspuns cu Daniel Băluță, de la PSD și actual primar al sectorului 4. Același procent l-a obținut și Ciprian Ciucu primarul de la sectorul 6.

Anca Alexandrescu, la câteva procente de Băluță și Ciucu

O poziție care stârnește revoltă în coaliție este cea a lui Cătălin Drulă. Știm foarte bine că în spațiul public au apărut informații conform cărora, PNL și USR ar putea avea un candidat comun la primărie, iar Cătălin Drulă caută susținere în rândul PNL-iștilor, dar și la Nicușor Dan. Pe de altă parte, liderul PSD a spus clar că dacă acest lucru se va întâmpla, PSD va ieși din coaliția de guvernare dacă PNL și USR vor avea un candidat comun. Pe locul patru în preferințele românilor este Anca Alexandrescu care nu și-a anunțat oficial candidatura, ci doar că ar putea face acest lucru, însă este o jurnalistă extrem de cunoscută și îndrăgită și este aproape la egalitate cu greii marilor partide și actuali primari de sector, având 18%.

În ceea ce privește marile partide, pe cine preferă românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Românie?

AUR câștigă teren și este pe locul doi în Capitală, există o diferență de doar două procente între AUR Și USR, care are 25 de procente. PSD are 20 de procente, urmat de PNL cu 18 %. Sondajul a fost realizat de Avangarde și în perioada 22- 30 august, pe un eșantion de 1070 de respondenți, eșantion reprezentativ pentru populația adultă la nivelul Municipiului București, cu o marjă de eroare plus minus 3,2%. Datele au fost culese prin metoda CATI (telefonic).

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria Municipiului București, dumneavoastră personal cu ce candidat ați vota?

– 72% dintre respondenți au indicat un candidat.

Daniel Băluță, PSD – 25%

Ciprian Ciucu, PNL – 25%

Cătălin Drulă, USR – 20%

Anca Alexandrescu, independentă – 18%

Vlad Gheorghe, DREPT – 5%

Ana Ciceală, SENS – 2%

Octavian Berceanu, independent – 2%

Altul – 3%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Parlamentul României și ar participa următoarele partide/alianțe politice, dumneavoastră cu candidații cărui partid/alianță ați vota?

– 71% din respondenți au indicat un partid.

USR – 25%

AUR – 23%

PSD – 20%

PNL – 18%

PUSL – 5%

SOS România – 3%

PMP – 2%

DREPT – 2%

SENS – 1%

Altul – 1%

METODOLOGIE

Univers – Populația adultă (18 ani și peste), neinstituționalizată, a Municipiului București

Eșantion – 1.070 de subiecți

Detalii tehnice – Datele au fost culese prin metoda CATI (telefonic) în perioada 22.08.2024 – 30.08.2024.

Marja de eroare – Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%.

Reprezentativitate – Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă la nivelul Municipiului București.