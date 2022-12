În cadrul acțiunii ”FOC DE ARTIFICII”, până la această dată, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bistrița-Năsăud au efectuat 10 controale la persoanele juridice autorizate să desfăşoare operaţiuni de import/transfer/comercializare articole pirotehnice, precum şi la cele care efectuează jocuri de artificii. În urma activităților circumscrise planului, au fost constatate 6 infracțiuni prevăzute de Legea 126/1995 și au fost indisponibilizate 46 de kg de articole pirotehnice, informează IPJ Bistrița-Năsăud.



Ca reper, în perioada sărbătorilor de iarnă 2021/2022, la nivel județean au fost efectuate 46 de acțiuni și controale, fiind înregistrate 25 de dosare penale. În urma acestor activități, au fost constatate 27 de infracțiuni și aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei. Totodată, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 3475 kg de articole pirotehnice.

Ieri, 5 decembrie, în baza datelor și informațiilor deținute, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bistrița-Năsăud au ridicat în vederea confiscării cantitatea totală de 30 de kilograme de articole pirotehnice, deținută de către persoane fizice care nu au fost autorizate în acest sens.

Totodată, au fost constatate, în flagrant delict, trei infracțiuni prevăzute de Legea 126/1995, respectiv ”orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”. Vizați de comiterea faptelor sunt doi bărbați cu vârste de 31, respectiv 22 de ani, din Josenii Bârgăului și Bistrița care dețineau 6 kg de articole pirotehnice, respectiv 14 kg din categoria F2 deținute fără drept.

Cel de-al treilea, un bărbat, de 39 de ani, din Bistrița deținea, deși nu avea acest drept, 10 kg de articole pirotehnice din categoriile F2 și P1, fără să fi fost autorizat în acest sens.

În toate cele trei cazuri, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii “orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”.

Începând cu data de 21 noiembrie 2022, la nivel național a fost demarată acţiunea „FOC DE ARTIFICII”, fiind continuate, și în acest an, activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.

Activităţile, desfășurate sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au scopul de a creşte siguranţa cetăţeanului prin activităţile de prevenire, identificare şi combatere a evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2022/2023.

Activitățile din cadrul acțiunii ”Foc de artificii” se derulează până la data de 4 ianuarie 2023 inclusiv, iar principalele obiectivele urmărite de polițiști sunt:

Prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri);

Prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice;

Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu de către cetățeni pentru a achiziționa, deține și utiliza exclusiv articole pirotehnice din categoriile celor permise;

Conștientizarea pe de o parte a cetățenilor, precum și pe de altă parte a reprezentanților societăților comerciale autorizate privind riscurile utilizării necorespunzătoare respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice și potențialele riscuri la care se expun.

În conformitate cu prevederile H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică după cum urmează:

a) articole pirotehnice de divertisment;

b) articole pirotehnice de scenă;

c) alte articole pirotehnice.

Articolele pirotehnice de divertisment la rândul lor se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

Articolele pirotehnice de scenă se împart în următoarele categorii:

a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:

a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

PREVEDERI LEGALE ȘI RECOMANDĂRI PREVENTIVE:

Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F1 (de exemplu: steluțe; lumânări scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle; minisori; inele de foc; sateliți) pot fi puse la dispoziția publicului cu vârsta peste 16 ani, iar cele din categoriile articolelor pirotehnice F2, F3 și F4, precum și a celor din categoriile articolelor pirotehnice de scenă ( T2) și P2 sunt interzise în ceea ce privește deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg.

Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziție pe piață numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

SE INTERZICE folosirea articolelor pirotehnice în următoarele condiții:

– Între orele 24.00 – 06.00, cu excepția evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

– La o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

– La o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

– La o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

– În locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

– Pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

– La o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Constituie INFRACȚIUNE și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

– Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept;

– Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

– Comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

În perioada sărbătorilor de iarna polițiștii desfășoară activități de prevenire, destinate mai ales minorilor, pentru creșterea gradului de siguranță în raport cu utilizarea articolelor pirotehnice. Așadar, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității sunt prezenți în spațiile publice, în unitățile de învățământ sau în alte zone cu persoane sau grupuri vulnerabile.

Pentru evitarea implicării în evenimente negative, polițiștii vă recomandă:

-Să cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane fizice/juridice autorizate!

-La achiziționarea de articole pirotehnice să verificați eticheta. Acestea să fie inscripționate în limba română!

-Să sesizați poliția când constatați că sunt vândute ilegal articole pirotehnice!