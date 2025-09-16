ASF: RCA NU AU EXPLODAT DUPĂ RIDICAREA PLAFONĂRII. CREȘTEREA, ÎN MEDIE, SUB 3% LA AUTOTURISME

Vicepreședintele ASF, Sorin Mititelu, responsabil de sectorul asigurărilor, a declarat că după ridicarea plafonării, polițele RCA nu au înregistrat creșteri majore, așa cum s-a vehiculat.

Potrivit analizelor făcute pe datele din iulie 2025 comparativ cu iunie și august 2024, prima medie a crescut cu doar 1% per total. La autoturismele persoanelor fizice, creșterea a fost de aproximativ 3%.

Mititelu a explicat că în București-Ilfov s-a observat o ușoară creștere la autoturisme persoane fizice, dar și scăderi pe alte segmente, inclusiv la transportul de marfă. „Nu a fost acea creștere spectaculoasă, pentru că nu avea de ce să fie. Ajustările apar doar din motive obiective”, a subliniat oficialul ASF.

El a mai precizat că diferențele mari apar din metoda de calcul folosită de fiecare asigurator și din factorii de risc ai fiecărui segment.

În plus, Mititelu a atras atenția că primele RCA pot scădea doar dacă scade frecvența accidentelor, care în prezent este ridicată, de 5,5% la nivel național și chiar 20% pe anumite categorii. „Dacă vrem tarife mai mici, trebuie să avem mai puține daune și să comparăm ofertele tuturor asiguratorilor”, a adăugat acesta.

Sursa: Newsinn