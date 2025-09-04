AUTOTURISM LOVIT DE TREN LA STRÂMBA. ȘOFERUL A FUGIT DE LA LOCUL ACCIDENTULUI

De către

Joi dimineața, un autoturism a fost lovit de trenul Interregio Iași-Timișoara pe raza localității Strâmba. Șoferul a părăsit locul accidentului și este căutat de polițiști, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 04:00, la o trecere la nivel cu calea ferată, unde șoferul nu a respectat semnalele acustice și luminoase și a intrat în gabaritul căii ferate. Trenul IR 1836 a lovit autoturismul, provocând pagube materiale atât mașinii, cât și locomotivei și instalației de semnalizare.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere sau semnalizare falsă și continuă cercetările pentru identificarea conducătorului auto.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud