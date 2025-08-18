BACALAUREAT 2025: REZULTATELE CELEI DE-A DOUA SESIUNI, CELE MAI SLABE DIN ULTIMII ANI

De către

Ministerul Educației a publicat, luni, rezultatele celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat.

Rata cumulată de promovare pentru toți candidații este de doar 28,4%.

Cifra este în scădere față de anii precedenți, când aceasta depășea 30%.

Numărul total al candidaților care au promovat este de 7.306, din care 4.508 provin din promoția curentă (2025), iar 2.798 din promoțiile anterioare.

Cei 69 de candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă la BAC nu vor putea participa la următoarele două sesiuni.

Notele sunt afişate pe site-ul dedicat, dar şi la centrele unde candidaţii au dat examenele.

Tot luni, vor putea fi vizualizate lucrările.

Ulterior, candidații nemulțumiți vor putea fi depune contestaţii, între orele 14:00 şi 18:00.

În zilele de 19 şi 20 august, va continua procedura de vizualizare a lucrărilor scrise şi se vor mai putea depune contestaţii.

Pe 26 august, vor fi afişate rezultatele finale.

La cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului s-au înscris peste 30.000 de candidaţi, amintește Radio România Actualități.