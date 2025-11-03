BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE FURATE, ÎN VALOARE DE PESTE 200.000 DE LEI, GĂSITE LA VAMĂ

La sfârșitul săptămânii trecute, în apropierea frontierei, polițiștii de frontieră din Nădlac au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia și un microbuz înmatriculat în România, conduse de doi bărbați de 22 și 41 de ani.

Verificările asupra vehiculelor au scos la iveală 14 biciclete (dintre care 8 electrice) și 10 trotinete electrice, pentru care șoferii nu au putut prezenta acte de proveniență. Unul dintre conducători nu deținea permis de conducere. Bunurile, evaluate la aproximativ 172.000 de lei, au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Pe 2 noiembrie, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, polițiștii suceveni au depistat un bărbat de 70 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, care transporta două biciclete dezasamblate fără documente de proveniență.

Verificările realizate în colaborare cu Agenția Frontex au arătat că bicicletele figurau ca fiind furate din Germania. Valoarea acestora este estimată la 30.000 de lei, iar pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire.

Toți cei implicați sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În plus, unul dintre șoferii opriți la Nădlac este investigat și pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența exactă a bunurilor și implicarea altor persoane în traficarea lor ilegală.

Sursa: realitatea.net