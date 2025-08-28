BOLOJAN: NICIUN SISTEM DE JUSTIȚIE DIN EUROPA NU PERMITE PENSIONAREA MAGISTRAȚILOR LA 48 DE ANI

Al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar este analizat în ultimă lectură, joi, în ședința de Guvern.

Unele surse spun că documentul va fi adoptat vineri de executivul de coaliție, care își va asuma răspunderea în Parlament la începutul săptămânii viitoare.

Într-un interviu televizat, premierul a declarat că noile măsuri ţin cont de decizii anterioare ale Curţii Constituționale, relatează Radio România Actualități.

Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că va demisiona dacă reforma pensiilor magistraților va fi respinsă de CCR.

„Primul aspect de fond este că e nevoie de o lege clară de salarizare, care să nu mai permită declanșarea de procese în cascadă pentru creșteri de salarii. Gândiți-vă că în acești ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistrați, care, bineînțeles, au fost câștigate cea mai mare parte și care au făcut ca statul român să plătească până acum cel puțin 2 miliarde de euro doar diferențe salariale, și mai avem de plătit cam încă atât. Este necesar ca în această toamnă să venim cu legi de salarizare care să fie simple, clare și predictibile, inclusiv în sistemul de justiție, pentru a evita aceste acțiuni. Al doilea lucru foarte important este să corectăm o nedreptate, și anume o pensionare foarte rapidă. Niciun sistem de justiție din Europa nu permite pensionarea magistraților la 48 de ani, așa cum permite sistemul nostru după 25 ani de vechime”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3, citat de Rador Radio România.

Între timp, continuă protestele în instanţe şi parchete legate de proiectul de reformă a pensiilor.

Judecătorii şi procurorii cer retragerea acestui proiect din dezbaterea publică, până atunci fiind soluţionate doar cauzele urgente.