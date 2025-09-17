CĂLIN GEORGESCU: NU VOI RENUNȚA LA ADEVĂR, INDIFERENT CU CE PREȚ ÎL VOI PLĂTI, CHIR ȘI CU GLONȚUL

Prezent, miercuri, la sediul IPJ Ilfov, pentru semnarea controlului judiciar, Călin Georgescu a lansat acuzații grave la adresa „oligarhiei globalist-sorosiste”, sugerând că aceasta este responsabilă atât pentru criza morală și politică globală, cât și pentru încercările de a-l discredita pe el, în plan intern.

Referindu-se la un presupus atentat asupra activistului conservator american Charlie Kirk, care a avut loc pe 10 septembrie 2025, politicianul afirmă că acesta este un erou nu doar al națiunii americane, ci al întregii lumi.

„Este un martir ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, adevăr, libertate și Dumnezeu. Este rezultatul acțiunii oligarhiei globalist-sorosiste, care dezumanizează lumea cu scopul clar al controlului total”, a spus Georgescu.

Totodată, liderul suveranist a făcut și o paralelă cu evenimentele tragice din 11 septembrie 2001, subliniind că „ideologia globalistă a înlocuit argumentul cu teroarea, iar acum, în 2025, a fost înlocuit cu glonțul”.

În plan intern, Georgescu susține că se încearcă înlăturarea sa din viața publică prin „instrumentalizarea justiției”.

„De ce se dorește înlăturarea mea?

1. Pentru că doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta.

2. Pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită: placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face asta.

3. Eu doresc scoaterea României din această mizerie economică în care a fost adusă de această oligarhiei globalist-sorosiste, împreună cu slugile lor de la București. Noi suntem stăpâni pe pământul nostru, pe destinul nostru.

4. Eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două Românii, cea din interiorul graniței și cea din interiorul ei, să devină una. Azi, românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața nu e despre bani, ci despre respectul statului ce-l datorează fiecărui cetățean plătitor de taxe și impozite. Dar este și reprezentativitatea. Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi și în niciun caz o clică de combinatori dâmboviței. Acesta este steagul democrației și libertății pe care l-am ridicat.

5. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințiți, furați și umiliți. Motivul este sprijinul pe care mi l-a acoradat poprul român și cum m-au onorat cu încrederea și cu votul lor. Ei știu asta și mai știu că nu sunt dispus să negociez conștiința mea și adevărul. Să fie foarte clar!”, spune Georgescu.

„Eu nu voi renunța la adevăr, indiferent cu ce preț îl voi plăti, chiar și glonțul. Trăim niște momente foarte frumoase, foarte bune. Totul este spre binele nostru suprem, al celor care înțelegem că am trăit în minciună. Dacă înțelegeți acest lucru este foarte bine”, a mai spus Georgescu.

Sursa: Newsinn