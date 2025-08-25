CĂLIN GEORGESCU SE PREZINTĂ LA IPJ ILFOV PENTRU SEMNAREA CONTROLULUI JUDICIAR

Călin Georgescu vine cu un nou mesaj, în exclusivitate la Realitatea Plus, pentru românii ce se mobilizează în număr uriaș în susținerea sa. Liderul suveranist se prezintă astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru semnarea controlului judiciar! Măsura preventivă se apropie de final, iar în acest sens a fost fixat un nou termen.

UPDATE 9:15 – „Dl Călin Georgescu este un om nevinovat. Ceea ce vedem e un circ judiciar. E poliție politică împotriva celui care ar trebui să fie astăzi președintele României. (…)

Trebuie să rămânem uniți alături de dl. Călin Georgescu. În caz contrar, sistemul va acționa Și mai dur. Noi, cei de la AUR, vrem să se facă dreptate. (…) AUR va ajunge în fruntea țării și dl. Călin Georgescu va ajunge să conducă România. Suntem aici pentru poporul roman”, a declarat luni dimineață prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Este o zi extremă de importantă astăzi. Liderul suveraniștilor Călin Georgescu se va prezenta pentru semnarea controlului judiciar la Inspectoratul Județean Ilfov, în cadrul măsurii preventive dispuse de procurori pentru 60 de zile.

La sediul IPJ Ilfov deja au început să se monteze gardurile de protecție, la fața locului fiind prezente – ca de fiecare dată – forțele de ordine într-un număr foarte mare și asta deoarece se așteaptă o mobilizare uriașă a românilor de pretutindeni pentru susținerea lui Călin Georgescu, după cum ne-am obișnuit de fiecare dată.

Astăzi, Călin Georgescu va face anunțul momentului, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Vorbim despre un anunț care va avea un impact major asupra scenei politice și care se va adresa tuturor oamenilor – atât din țară, cât și din Diaspora.