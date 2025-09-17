CĂLIN GEORGESCU URMEAZĂ SĂ SEMNEZE CONTROLUL JUDICIAR. ROMÂNII NU ÎL LASĂ SINGUR: MOBILIZARE LA SECȚIA DE POLIȚIE

De către
Realitatea de Bistrita
-

Călin Georgescu se prezintă și astăzi la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. Românii se mobilizează încă de la primele ore ale dimineții pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. 

Vă reamintim faptul că Tribunalul București a respins anterior contestația depusă de Călin Georgescu împotriva deciziei magistraților de a-i prelungi cu 60 de zile măsura controlului judiciar. Mai mult, Călin Georgescu va face și primul anunț după decizia de a trimis în judecată în cel de-al doilea dosar. 

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.