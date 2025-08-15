CANCELARUL GERMANIEI L-A ÎNDEMNAT PE VLADIMIR PUTIN SĂ TRATEZE CU SERIOZITATE DISCUŢIA CU DONALD TRUMP

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a îndemnat pe preşedintele rus Vladimir Putin să trateze cu seriozitate discuția pe care o va avea cu liderul american Donald Trump, vineri, în Alaska.

„Ne aşteptăm ca preşedintele Putin să ia în serios oferta de discuţii a preşedintelui Trump şi să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiţii prealabile după întâlnirea din Alaska”, a declarat cancelarul Germaniei într-un comunicat publicat vineri.

Friedrich Merz a mai spus că la peste trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internaţional, Moscova are acum oportunitatea de a conveni o încetare a focului şi de a încheia ostilităţile.

Donald Trump ar putea face „un pas semnificativ spre pace” la negocierile programate să aibă loc la Anchorage, iar cancelarul german a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice întâlnire ulterioară reuniunii celor doi preşedinţi din Alaska.

„Trebuie să se ajungă acolo la un acord privind o încetare a focului”, a spus Merz, potrivit căruia chestiunile teritoriale pot fi decise doar cu consimţământul părţii ucrainene.

Referindu-se la ideea unui posibil schimb teritorial avansată de Donald Trump, cancelarul german a spus că va rămâne în contact cu preşedintele american pe această temă.

Întâlnirea de la bază aeriană din apropierea oraşului Anchorage din Alaska este prima între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii speră să obţină o încheiere a războiului, deşi liderul de la Kremlin nu a arătat până acum semne de retragere.