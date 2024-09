CARNE CU PROBLEME LA KAUFLAND. OPC A DAT AMENZI DE 170.000 DE LEI

O bistrițeancă a cumpărat de la Kaufland-ul de pe Calea Moldovei, din Bistrița de la vitrina de carne, ceafă de porc fără os. Când a ajuns acasă și a desfăcut punga, a descoperit, dezamăgită, că a dat banii pe carne cu miros și scurgeri purulente. Femeia a achiziționat ceafa de la vitrina de carne și spune că a întrebat-o pe vânzătoare dacă este proaspătă, iar aceasta a asigurat-o că da, scrie bistriteanul.ro

Când a ajuns acasă și a desfăcut punga, a avut parte de o surpriză neplăcută.

„Vreau să fac o reclamație magazinului Kaufland de pe Calea Moldovei. În data de 31 august, seara, am cumpărat de la vitrina de carne ceafă de porc fără os. În momentul în care am ajuns acasă și am desfăcut punga, carnea mirosea îngrozitor de urât și era plină de un lichid verde foarte urât mirositor, ca un mucegai”, a reclamat aceasta la OJPC BN.

Femeia a trimis reclamația și câteva imagini și pe adresa redacției pentru a trage un semnal de alarmă și cumpărătorilor de bună credință care ascultă recomandarea vânzătorilor și primesc o astfel de carne care urma să fie pusă pe masă copiilor.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor s-a sesizat a luat la puricat magazinul

În urma controlului s-au descoperit mai multe nereguli, inspectorii aplicând 7 amenzi în valoare de 170.000 de lei.

Inspectorii OPC au controlat supermarketul Kaufland de pe Calea Moldovei în 2 septembrie, la o zi după ce o bistrițeancă a cumpărat din supermarket o bucată de carne care mirosea îngrozitor și din care curgea un lichid verde.

În urma controlului, inspectorii au identificat mai multe probleme:

– comercializarea unor produse alimentare fără etichete din care să rezulte data limită de consum și care prezentau semne organoleptice de alterare, modificare a aspectului și culorii, impropriu consumului uman;

– comercializarea legumelor și fructelor depreciate calitativ prezentând modificări organoleptice, respectiv urme de putrefacție;

– informarea eronată a consumatorilor asupra provenienței, a originii geografice sau comerciale a fructelor proaspete, folosind astfel o practică comercială înșelătoare;

– nerespectarea prevederilor legale cu privire la obligativitatea de a comercializa produsele pe bază de grăsimi vegetale într-un spațiu de prezentare și vânzare bine delimitat, pe raft separat față de laptele și produsele lactate autentice;

– neevidențierea separată a costului timbrului verde la unele produse electrice și electronice, așa cum prevede legislația în domeniu;

– comercializarea unor rechizite școlare fără elemente de identificare și caracterizare ale acestora, care să fie înscrise în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles;

– neafișarea prețului de vânzare la unele produse expuse la comercializare;

– comercializarea unor produse alimentare și nealimentare cu ambalaje deteriorate.

Inspectorii au sancționat supermarketul cu 7 amenzi, în valoare totală de 170.000 de lei. Au dispus, de asemenea, și oprirea temporară de la comercializare a produselor nealimentare cu deficiențe de informare și au dispus oprirea definitivă a comercializării produselor neconforme.

Reprezentanții Kaufland despre carnea cu probleme: ”Am semnalat imediat cazul furnizorului nostru”

„Ca urmare a articolului publicat la data de 1 septembrie 2024 în publicația Bistrițeanul.ro, Kaufland face următoarele precizări:

„Am semnalat imediat cazul furnizorului nostru, care și-a asumat integral responsabilitatea și ne-a asigurat că este vorba de o situație izolată. Aceasta s-a produs ca urmare a unei contuzii intramusculare a animalului, ce nu putea fi identificată decât în momentul felierii. Produsul era în termen de valabilitate și a ajuns în rețeaua Kaufland însoțit de declarația de conformitate.

Pentru asigurarea calității, furnizorul derulează periodic analize microbiologice pe mostre de carne, cu laboratoare externe. Kaufland România respectă întocmai toate normele igienico-sanitare, de depozitare și comercializare, conform legislației în vigoare”„.

