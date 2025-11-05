CÂT VOR PLĂTI BUCUREȘTENII PENTRU CĂLDURĂ ÎN ACEASTĂ IARNĂ. PREȚURILE ANUNȚATE DE ANRE

La finalul lunii octombrie, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, prin Ordinul nr. 63/2025, valorile de referință și bonusurile pentru energia termică livrată în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET). Autoritatea a precizat că noile valori sunt mai mici decât cele din deciziile anterioare, cu excepția centralelor care folosesc combustibil solid.

„Atât valorile bonusurilor de referinţă cât şi preţurile de referinţă pentru energia termică, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 63/2025, sunt mai mici decât cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 24/2025, excepţie făcând valorile aprobate pentru centralele care utilizează combustibil solid”, au transmis oficialii ANRE, citați de Mediafax.

Noile prețuri de referință, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 64/2025, se aplică pentru perioada noiembrie-decembrie 2025 și semestrul I al anului 2026, reprezentând baza pentru stabilirea prețurilor reglementate în toată țara.

Prețurile pentru CET-urile din București

În Capitală, energia termică este produsă de Electrocentrale București (ELCEN) și livrată în sistemul centralizat gestionat de Termoenergetica. Pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026, ANRE a aprobat următoarele tarife:

– 290,20 lei/MWh (fără TVA) pentru consumatorii casnici

– 354,98 lei/MWh (fără TVA) pentru consumatorii noncasnici

Comparativ, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, prețurile erau de 278,51 lei/MWh pentru consumatorii casnici și 323,18 lei/MWh pentru cei noncasnici.

Cum se stabilește prețul final pentru populație

Chiar dacă ANRE aprobă prețul de producere, suma finală din facturi depinde și de decizia autorităților locale, care adaugă tarifele de transport, distribuție și furnizare, dar și nivelul subvenției acordate populației.

„Aceste preţuri nu sunt preţuri local finale aplicabile consumatorilor de energie termică alimentaţi din SACET cu apă fierbinte. Pe baza acestor preţuri, a tarifelor de transport, a celor de distribuţie şi furnizare energie termică se determină preţul local pentru energia termică, preţ care trebuie aprobat prin hotărâre a Consiliului Local respectiv. De asemenea, tot prin hotărâre, Consiliului Local stabileşte şi nivelul subvenţiei acordate consumatorilor de energie termică de tip populaţie”, au precizat oficialii ANRE.

ELCEN și Termoenergetica – actorii principali ai sistemului de termoficare

Electrocentrale București este cel mai mare producător de energie termică din România, acoperind 40% din producția națională, și asigură 90% din agentul termic livrat în Capitală. Compania deservește aproximativ 550.000 de apartamente și contribuie cu 5,3% la energia electrică produsă la nivel național.

Ministerul Energiei deține 97,51% din acțiunile ELCEN, în timp ce Romgaz are 2,49%. Societatea controlează patru termocentrale – CET Vest, CET Sud, CET Grozăvești și CET Progresu – care însumează o putere electrică instalată de 636,25 MW și o putere termică de 4.375,25 Gcal/h.

De cealaltă parte, Termoenergetica, companie a Primăriei Municipiului București, administrează din 2019 rețeaua de transport și distribuție a energiei termice. În prezent, aceasta operează peste 954 km de conducte primare, aproape 3.000 km de conducte secundare, precum și mai mult de o mie de puncte termice și stații centralizatoare.

Următorul pas – decizia Consiliului General al Capitalei

După analiza completă a datelor furnizate de ELCEN și Termoenergetica, prețul final pe care bucureștenii îl vor plăti în această iarnă va fi stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, care va decide și nivelul subvenției acordate pentru populație.