CIRCULAȚIA METROULUI DIN LONDRA, PERTURBATĂ DE GREVE

De către

Mișcarea sindicală amenință să paralizeze sistemul de transport subteran din capitala britanică, folosit zilnic de milioane de călători.

Nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă, mii de angajați ai metroului londonez au început, duminică, o serie de greve.

Mișcarea sindicală amenință să paralizeze sistemul de transport subteran din capitala britanică, folosit zilnic de milioane de călători.

Sindicatul Rail, Maritime and Transport Union a anunțat că membrii săi vor întrerupe activitatea zilnic, în diferite intervale de timp, până joi.

Compania Transport for London (TfL) susține că le-a oferit angajaților o majorare salarială de 3,4%, însă sindicatul solicită reducerea săptămânii de lucru de la 35 la 32 de ore.