CIRCULAŢIA PE PODUL GIURGIU-RUSE VA FI SUSPENDATĂ TEMPORAR

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar de marți, 4 noiembrie.

Autorităţile bulgare informează că între orele 9 şi 21 – circulaţia va fi oprită complet marţi pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

Iar de la ora 21 şi până miercuri dimineaţă, la ora 9, se suspendă traficul pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj.

În acest ultim interval va fi permisă trecerea celor care transportă persoane – fie că este vorba de autoturisme, microbuze sau autocare.