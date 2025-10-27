COD GALBEN DE CEAȚĂ. ȘOFERII, SFĂTUIȚI SĂ CIRCULE CU PRUDENȚĂ MAXIMĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting de ceață.

Valabil de la : 27-10-2025 ora 7:45 până la : 27-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Maramureş: Sighetu Marmației, Bârsana, Bocicoiu Mare, Giulești, Vadu Izei, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus, Lozna;

Județul Cluj: Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu – Mihăiești;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Sursa: realitatea.net