COD GALBEN DE FENOMENE METEO EXTREME: CEAȚĂ ȘI VÂNT PUTERNIC – RAFALE DE PÂNĂ LA 70 KM/H

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări nowcasting cod galben de ceață și vânt puternic.

Valabil de la : 21-10-2025 ora 9:00 până la : 21-10-2025 ora 10:30

In zona : Județul Vaslui: Codăești, Ivănești, Văleni, Dragomirești, Zăpodeni, Solești, Băcești, Dumești, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Laza, Todirești, Pungești, Tăcuta, Ștefan cel Mare, Poienești, Oșești, Miclești, Negrești, Delești, Dănești, Gârceni, Boțești, Cozmești, Vulturești, Ferești, Rafaila, Bălteni;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Valabil de la : 21-10-2025 ora 7:30 până la : 21-10-2025 ora 10:00

In zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Berzasca, Sichevița, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Lăpușnicu Mare, Dalboșeț, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Șopotu Nou, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.