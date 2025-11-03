COLEGIUL MEDICILOR, REACȚIE LA APROAPE O SĂPTĂMÂNĂ DE LA DECESUL DOCTORIȚEI ȘTEFANIA SZABO

De către
Realitatea de Bistrita
-

La aproape o săptămână de șa decesul tragic al doctoriței Ștefania Szabo, în vârstă de numai 37 de ani, Colegiul Medicilor vine cu o reacție prin care cere „să nu se mai emită ipoteze în necunoștință de cauză”.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.