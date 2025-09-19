COMISIA EUROPEANĂ VA PROPUNE INTERZICEREA IMPORTURILOR DE GAZE NATURALE LICHEFIATE DIN RUSIA

Comisia Europeană va propune, vineri, interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia până la 1 ianuarie 2027, ca parte din cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni.

Noi sancţiuni ar urma să vizeze flota din umbră a Moscovei, platformele de tranzacţionare a criptomonedelor, băncile din Rusia şi Asia Centrală, rafinăriile chineze şi zonele economice din China, o lacună vamală folosită de Moscova pentru a importa mărfuri cu întrebuinţare dublă pentru armata sa.

Impunerea interzicerii importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia a devenit „o prioritate” după convorbirea de marţi dintre şefa CE, Ursula von der Leyen, şi preşedintele american Donald Trump, susţin sursele citate de Reuters.

Trump spunea la finalul săptămânii trecute că e pregătit să impună sancțiuni „importante” asupra petrolului rusesc dacă și țările europene vor face același lucru.

Propunerea SUA urmăreşte, de asemenea, companiile petroliere ruseşti şi reţelele care permit Moscovei să transporte ţiţei şi să profite de pe urma comerţului cu energie.