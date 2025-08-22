CONFERENCE LEAGUE: UNIVERSITATEA CRAIOVA, VICTORIE CU 2-1 LA ISTANBUL BASAKSEHIR

De către
Realitatea de Bistrita
-

Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 în fața echipei turce Istanbul Basaksehir, joi seara, pe Başakşehir Fatih Terim Stadium, meciul din prima manșă a play-off-ului din Conference League, a treia competiție valorică din fotbalul european.

Alexandru Cicâldău a deschis scorul chiar înainte de pauză, în minutul 45+2, din pasa lui Assad Al Hamlawi.

Craiovenii au făcut 2-0 în minutul 61, când Carlos Mora a scăpat singurul cu portarul, după ce Oleksandr Romanchuk i-a trimis mingea din out.

Turcii s-au aruncat în atac și au reușit să marcheze în minutul 87, când Festy Ebosele e trecut ușor de Nicușor Bancu și a profitat de ieșirea nesigură a portarului Craiovei.

Returul va avea loc pe 28 august, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.