Lucrările vor fi executate de asocierea dintre DEPISTO STAR SRL Gheorgheni asociat (pentru lucrări de construcții, instalații interioare: electrice, sanitare, HVAC, PSI) și GB INDCO SRL București (pentru lucrările de instalații de fluide medicale). Valoarea contractului este de 9,3 milioane lei (aproximativ 2 milioane euro), iar durata contractului este de 11 luni, din care două luni pentru proiectare și 9 luni pentru execuția lucrărilor.

O parte din finanțare este asigurată prin POR – 1,5 milioane euro, iar Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asigură cofinanțarea în valoare de 500.000 euro.

La finalul lucrărilor, va rezulta o suprafață reabilitată/modernizată /extinsă de 1.414 mp.

Obiectivele proiectului:

reabilitarea spațiilor existente ale UPU-SMURD în suprafață de aproximativ 280 mp;

modernizarea UPU-SMURD pentru asigurarea serviciilor medicale de urgență în condiții optime și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

extinderea Unității de Primiri Urgențe în vederea asigurării tuturor spațiilor și operațiunilor necesare primirii și soluționării urgențelor medicale

dotarea Unității de Primiri Urgență cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație. Se vor achiziționa 85 de dotări specifice activității medicale

scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament prin utilizarea de echipamente medicale complexe, cu aproximativ 5%

creșterea calității actului medical și reducerea infecțiilor nosocomiale cu aproximativ 2%

facilitarea accesului la serviciile medicale de urgență pentru persoanele cu dizabilități, prin crearea infrastructurii necesare (lift, rampe de acces, etc.)

‘Spitalul Județean de Urgență Bistrița a devenit un spital de referință în categoria spitalelor județene, un spital etalon, model de bune practici și mă bucur foarte mult că astăzi semnăm contractul pentru derularea unei noi investiții foarte importante, vitale aș putea spune, pentru desfășurarea în continuare a activității. Astăzi semnăm contractul pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bistrița. Prin realizarea acestui obiectiv vom extinde UPU de la 280 de mp la 1.414 mp. În plus, va avea loc și reabilitarea spațiului existent. De asemenea, prin acest proiect se vor achiziționa și 85 de dotări specifice activității medicale în unitățile de primiri urgențe’, a declarat, luni, Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud.

‘Este un proiect foarte important. Momentul este foarte portun, având în vedere că deja au demarat lucrările la construcția heliportului pe terasa superioară, iar o parte din lucrări, respectiv construcția liftului, trebuie să meargă în paralel cu celelalte lucrări. Prin acest proiect, pe lângă extinderea ca suprafaţă, UPU va avea loc şi o modificare a structurii. Am solicitat Ministerului Sănătăţii să ne aprobe, după finalizarea proiectului, să lucrăm cu 20 de paturi în loc de 13 cât avem în prezent, ceea ce va duce la o diminuarea a timpului de aşteptare în urgențe. Este una dintre cele mai mari nemulţumiri a pacienţilor. În momentul de faţă ne confruntăm cu timpi de aşteptare foarte lungi, având în vedere că e vârful sezonului gripal, adresabilitatea către UPU este în continuă creştere. Cu toate că populaţia judeţului descreşte, pacienţii care se adresează la UPU sunt în permanentă creştere. Dacă în 2018 am avut 44.000 de adresări la UPU, în 2019 am avut 48.500, deci o creştere de aproximativ 10%. Nu cred că acest trend se va indversa, deci adresabilitatea către UPU va fi din ce în ce mai mare. Am observat o adresabilitate mai mare și pe parte de UPU Pediatrie, după ce am finalizat lucrările de modernizare, unde am ajuns deja la 80-90 de prezentări pe zi’, a declarat Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița.