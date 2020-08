Viceprimarul Cristian Niculae, candidatul Alianţei pentru Bistriţa-Năsăud la funcţia de primar al municipiului Bistriţa, a prezentat astăzi într-o conferinta de presă lista de candidati pentru legislativul local bistrițean. Acesta susține că știe ce are de făcut dacă bistrițenii îl vor susține și dacă va reuși să obțină un mandat de primar al orașului.

„Știu ce este important pentru Bistrița și am de gând să țin seama de aceste lucruri pe toată durata mandatului meu. Reforma Primăriei este importantă pentru Bistrița, este importantă pentru bistrițeni! Este vital să avem un aparat administrativ digitalizat care să ușureze interacțiunea cetățenilor cu toate serviciile din cadrul Primariei Bistrița. Este la fel de important ca toți funcționarii primăriei să înțeleagă că ei sunt la dispoziția cetățeanului și nu invers. Vă asigur că acest lucru se va întâmpla! Infrastructura de utilități și asfaltarea străzilor sunt importante pentru Bistrita! Am început un program amplu în aceasta direcție şi-l voi continua. Curățenia este importantă pentru Bistriţa, este importantă pentru noi! M-am îngrijit permanent să avem un oraș curat, iar acest lucru va fi în continuare o prioritate pentru mine. Educatia este importantă pentru Bistrița! Copiii noștri trebuie să învețe în școli moderne, de aceea m-am implicat personal în obținerea de finanțări pentru modernizarea unităților de învățământ. Acest lucru va continua până ce toate școlile vor fi modernizate. Sportul este important pentru Bistrita, este important pentru sănătatea noastră! Consider că atât sportul de masă cât și cel profesionist trebuie susținut și promovat. Garantez implicarea Primăriei în această direcție în tot mandatul meu. Acestea sunt câteva direcții pe care le considerăm foarte importante pentru Bistrița, foarte importante pentru noi! De aceea am decis să candidez pentru funcția de primar al Bistritei, pentru că vreau, ştiu şi pot să fac toate aceste lucruri! Pentru că am înțeles ca este despre Bistrița, este vorba despre noi„, a declarat Cristian Niculae, într-o conferință de presă.

Candidatura lui social-democratului bistrițean pentru un mandat de primar al municipiului Bistrița este susținută de Alianța pentru Bistrița-Năsăud.

„Candidatura mea la Primăria Bistrița este susținută de Alianța pentru Bistrița-Năsăud. Această alianță este una istorică – realizată pentru prima dată la nivel județean, între patru formațiuni politice, (PSD, ProRomania, Alde si UDMR). Această Alianță are un singur scop: promovarea intereselor cetățenilor municipiului Bistrița! Este prima alianță creată pentru comunitatea noastră și nu împotriva unei persoane sau a altei formațiuni politice. Sentimentul de dezbinare între români, între bistrițeni, trebuie oprit și trebuie cultivat sentimentul de unitate! Unitatea politică trebuie să fie creată în jurul proiectelor bune si necesare bistrițenilor. Este important ca fiecare dintre noi să repetăm, când ne gâdim la Bistrița, următorul mesaj: Este despre Bistrița, este despre noi! Acesta este și mesajul campaniei mele, pe care l-am ales gândindu-mă că fiecărui bistritean, la fel ca și mie, ii va stârni un puternic sentiment de patriotism local„, a spus Cristian Niculae.

Iată și lista de candidați ai Alianței pentru Bistrița-Năsăud la Consiliul Local Bistrița: Cristian Niculae, Alexandru Bria, Grigore Timoce, Vasile Bugnar, Attila Mathe, Lucia Săsărman, Andrei Kozuk, Radu Elisei, Horațiu Gherman, Daria Stoleru, Ionel Burduhos, Cristian Codărean, Lucian Armean, Szabo Attila, Maria Miheștean, Ioan Uța, Victoria Moldovan, Bogdan Miholca, Dan Târgoveț, Viorica Nogy, Iulia Runcan, Dan Pop, Gheorghe Bodiu, Tibor Bodi, Pavel Bortăș, Teodora Șutea, Maftei Pop.

„Alianța pentru Bistrița-Năsăud propune bistrițenilor o echipă de consilieri locali formată din oameni cu experiență și oameni cu reprezentativitate în comunitatea noastră. Avem în echipă oameni noi în politică, avem în echipă oameni valoroși. Venim cu o echipă tânără, determinată și pregătită de muncă. Știm ce avem de făcut încă din prima zi de mandat. Venim să muncim pentru bistrițeni și să dezvoltăm acest oraș pe care îl iubim cu toții”, a mai precizat Cristian Niculae.