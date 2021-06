Este oficial! Fostul deputat Cristian Rizea a depus o cerere prin care renunță la cetățenia română. Potrivit acestuia, la luarea deciziei a cântărit și hotărârea definitivă de condamnare la închisoare pe care, spune acesta, nu o recunoaște ca fiind „legală și temeinică”.

„Subsemnatul, RIZEA CRISTIAN, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1969, in municipiul Galati, jud. Galati, fiul lui Luigi si Maria, (…) formulez prezenta CERERE DE RENUNTARE LA CETATENIA ROMANA in temeiul dispozitiilor art. 24 si urm. din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificarile ulterioare”, se arată în documentul oficial.

„Am dobandit cetatenia romana prin nastere, la data de 12.04.1969, fiind nascut pe teritoriul Romaniei, in municipiul Galati, parintii mei, Rizea Luigi si Rizea Maria, fiind cetateni romani.

Romania este tara in care mi-am format si desavarsit educatia (studii universitare – Institutul Politehnic Bucuresti si post-universitare – Facultatea de Drept), in care am fost crescut in spiritul dragostei fata de patrie si poporul roman, fata de traditiile si trecutul glorios al acesteia.

Dupa Revolutia Romana din Decembrie 1989, am crezut ca a sosit momentul sa incerc sa contribui si eu la construirea unei societati noi, democratice, in care siguranta cetateanului si suprematia legii sa fie principiile de la baza devenirii individuale dar si a progresului societatii romanesti, in general.

Nu in ultimul rand, mi-am dorit cu ardoare ca Romania sa isi castige un loc binemeritat intre natiunile lumii democratice, care sa-i asigure prosperitate economica, apreciere si siguranta militara si politica„, notează Cristian Rizea.

„M-am implicat activ in realizarea acestor deziderate, in special in calitate de parlamentar (am fost deputat PSD in legislaturile 2008-2012 si 2012-2016), membru al Comisiei de Politica Externa din cadrul Camerei Deputatilor, perioada in care am valorificat cunostintele acumulate la Colegiul Superior de Siguranta Nationala, Institutul Diplomatic Roman si Colegiul National de Aparare.

Din nefericire, interese obscure au facut ca impotriva mea sa inceapa o ancheta penala, pe baza unor denunturi absurde, facute la comanda (primul in anul 2013 si al doilea in anul 2015), care s-a finalizat prin trimiterea in judecata si condamnarea subsemnatului la pedeapsa de 4 ani si opt luni de inchisoare, prin decizia penala nr. 62/2019 din data de 18.03.2019, pronuntata de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 2648/1/2018, definitiva.

Am sperat pana in ultima clipa la pronuntarea unei solutii drepte, legale si temeinice, in cauza, avand in vedere nelegalitatile flagrante constand in incalcarea normelor absolute de procedura dar si de interpretare tendentioasa ori ignorare pur si simplu a unor probe din dosar, cum ar fi:

– clasarea dosarului de urmarire penala inceputa ca urmare a denuntului din anul 2013;

– trimiterea in judecata prin rechizitoriu si inceperea judecarii dosarului nr. 1291/1/2016 de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Penala, in ceea ce ma priveste, in conditiile in care Ordonanta de infirmare a Ordonantei de clasare a fost data ulterior inceperii judecatii;

– ignorarea declaratiei denuntatorului, data in forma autentica, prin care recunoaste ca a primit suma de 300.000 de euro, care a facut obiectul a doua contracte de imprumut, garantate si prin incheierea (pro causa) a doua antecontracte de vanzare-cumparare avand ca obiect doua imobile situate in Bucuresti si Mangalia;

– obligarea mea la plata sumei de 300.000 de euro (in fapt, confiscarea sumei respective) dar si pierderea proprietatii asupra celor doua imobile, in conditiile in care prin decizia penala nr. 62/2019 au fost desfiintate atat contractele de imprumut, cat si antecontractele de vanzare-cumparare;

– constatarea intervenirii prescriptiei raspunderii penale doar pentru numitul Mircea Geoana, parte in dosarul de urmarire penala initial, dar nu si pentru subsemnatul.

Ca o expresie a “statului de drept” din Romania, Mircea Geoana a ajuns Secretar General Adjunct al Aliantei Nord-Atlantice NATO iar eu condamnat politic la inchisoare cu executare, nevoit sa solicit azil politic in Republica Moldova, tara al carei cetatean sunt de la data de 7.12.2017.

Faptele expuse, culminand cu hotararea definitiva de condamnare la inchisoare, PE CARE NU O RECUNOSC DREPT LEGALA SI TEMEINICA, m-au determinat, dupa o lunga si matura chibzuinta, sa formulez prezenta cerere de renuntare la cetatenia romana. Hotararea mea este de nestramutat, fiind hotarat, daca va fi cazul, sa ma adresez inclusiv instantelor internationale pentru apararea si protectia drepturilor omului„, încheie Cristian Rizea.

