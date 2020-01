Programul pilot ,,O masă caldă/ un suport alimentar în școli” se extinde de la 50 la 150 de unități din întreaga țară, a scris pe Facebook Cristina Iurișniți, deputat USR de Bistrița-Năsăud. Aleasa bistrițeancă precizează că Ministerul Educației a pus în dezbatere publică acest proiect.

„După mai bine de 3 ani de când solicit constant extinderea acest program pilot, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care programul se va pilota în 150 de școli.

Acest program-pilot s-a confruntat cu o serie de inconsecvențe pe care am încercat să le soluționez încă din 2017. Astfel, acum finanțarea se realizează pe an bugetar, nu pe an școlar, eliminându-se astfel absurditățile care apăreau la nivel local în ceea ce privește finanțarea. Mai mult, având în vedere impactul pozitiv pe care acest program pilot l-a avut în ceea ce privește scăderea abandonului școlar, am atras atenția că acest program trebuie extins.