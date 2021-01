Deputatul fugar Sebastian Ghiță a avut un rol important la Congresul PSD din anul 2010 și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca prietenul său Victor Ponta să iasă învingător în lupta cu Mircea Geoană pentru șefia partidului. O arată stenogramele distribuite presei în trecut de Sorin Ovidiu Vântu.

„Când a avut Ponta discurs am dat microfoanele tare, când vorbeau ăilalţi dădeam microfoanele încet, ştii că eu aveam boxele, tot. Am luat călăreţii, i-am mutat de acolo acolo, şi i-am mutat dintr-o parte în alta, l-am pus pe Ponta exact lângă nea Nelu. (…) Am furat toate ziarele de acolo, am mutat scaunele, am mutat județele, știi că ăștia puseseră județele mascat. Am încurcat județele între ele, după aia i-am zis lui Alex. Și-am schimbat vicepresedinții lui Ponta cu ai lui Geoană, le-am dat la toate județele liste, că dacă aveam oameni acolo puteam face toate porcăriile și am zis. Și se uitau aia. Și am schimbat listele, le-am schimbat vicepreședinții la ăia, le-am stricat tot aranjamentul”, se lăuda Ghiţă, potrivit stenogramelor, în discuțiile cu Alex Iacobescu, un alt apropiat, căruia fostul deputat i-a împrumutat aproape o sută de milioane de euro. Informaţiile au fost confirmate ulterior de Marian Vanghelie. La un an distanță, Mircea Geoană a fost exclus din partid.

Tot Ghiță, după șapte ani de la data congresului, a dezvăluit că el l-a rugat insistent pe adjunctul directorului SRI de la acea vreme, Florian Coldea, să îl ajute pe Ponta să câștige alegerile pentru funcția de președinte al PSD. Fostul deputat a recunoscut că a avut o relație strânsă de prietenie cu generalul SRI Florian Coldea, cu care și-ar fi petrecut, împreună cu familia, chiar și vacanțele.

Sebastian Ghiță: Am fost impreuna cu familiile in Seychelles, doar noi. Era inainte de congresul PSD si am hotarat sa mergem intr-o vacanta, intr-o insula exotica. Am stat impreuna si se poate verifica usor. Am stat la Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa. Dintr-o intamplare am gasit acasa plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat 10 zile si imi aduc aminte ca il rugam sa-l ajute pe Ponta sa castige presdintia PSD, dar Coldea imi spunea ca Basescu nu-l vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoana, oricine, dar sa nu ajunga Ponta la PSD.

Acuzat de mulți că a făcut jocurile din umbră la PSD, Sebastian Ghiță a fost implicat și în scandalul din 2014, cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale, care a zdruncinat partidul. Atunci Marian Vanghelie a fost suspendat, după ce a adresat injurii la adresa lui Victor Ponta, dar și a prietenului său Sebastian Ghiță. Vanghelie fusese filmat de paparazzi luând masa în oraș cu fostul președinte al PSD, Mircea Geoană. Atacurile dintre Ghiță și Vanghelie au continuat și după ce fostul primar al Sectorului 5 a fost exclus din partid.

Marian Vanghelie: Ce e, ma, de ce ne urmariti?

Paparazzi: Buna seara. Cine va urmareste? Nu v-am urmarit.

Marian Vanghelie: De ce ne urmariti, ma? Baa, il arestam pe Ghita?!! (…) Fii atent ce-ti spun: ca am sapte masini pe voi acum, am trimis! Daca va mai prind o data, va bag in spital!

Dar n-au fost singurele suspendări. Stenograme din dosarul în care era cercetat Viorel Hrebenciuc arătau că Dan Şova căuta susţinători ca să preia şefia partidului, în eventualitatea în care Victor Ponta ar fi ajuns la Cotroceni. Așa că și Dan Șova a fost suspendat din partid, dar a fost iertat după aproape două luni. Scaunul lui Ponta a fost în continuare securizat prin excluderi din partid. Aceeași soartă a avut-o și europarlamentarul Cătălin Ivan. Deşi Ponta a spus de mai multe ori că europarlamentarul nu va fi dat afară din PSD şi că nu-l deranjează să aibă concurenţă la alegerile interne, Cătălin Ivan a fost mai întâi suspendat şi apoi exclus din filiala Sectorului 1.

După ce a fost la masa deciziilor în partid alături de Victor Ponta și a avut un rol activ în campaniile electorale, deputatul Sebastian Ghiță s-a reorientat. Visa la funcția de președinte executiv al PSD. Astfel că, în 2014, a anunțat că va candida în tandem cu Liviu Dragnea la ședia partidului, după alegerile prezidențiale, în cazul în care Victor Ponta ar fi ieșit învingător. Dragnea ar fi urmat să candideze la Congres pentru funcția de președinte, iar Ghiță pentru cea de președinte executiv. Lucru confirmat și de Dragnea, care anunța atunci că dacă va decide să candideze la șefia PSD va face echipă cu Sebastian Ghiță.

Planurile le-au fost însă încurcate de eșecul usturător pe care l-a înregistrat Ponta la alegerile prezidențiale. La scurt timp, Sebastian Ghiţă a anunţat public că renunţă la planurile de a prelua conducerea partidului, în tandem cu Liviu Dragnea.

În noiembrie 2015, deputatul anunța că își dă demisia din PSD. Un an mai târziu, în vara anului 2016, Sebastian Ghiță s-a inscris in Partidul România Unită, formațiune condusă și înființată de Bogdan Diaconu, si el fost membru PSD. La acea vreme, în PRU se înscriseseră mai mulți deputați și senatori de la Partidul Social-Democrat.

În perspectiva alegerilor parlamentare de la sfârşitul lui 2016, Victor Ponta a explicat că Liviu Dragnea l-a lăsat să îl ajute pe Sebastian Ghiţă cu proiectul politic PRU pentru a-şi asigura sprijinul postului România TV. În acest context, mai arată fostul premier, Liviu Dragnea a jucat la două capete, ascunzând trocul şi de ochii membrilor PSD, şi de ochii publicului larg. Însă, mai arată Ponta, în tot acest joc cel păcălit ar fi fost Ghiţă.

Ca urmare a disputelor dintre Ponta și Dragnea, Ghiță a anunțat apoi că i-a promis lui Ponta funcția de președinte dacă se înscrie în Partidul România Unită. Ofertă refuzată în cele din urmă de fostul premier.