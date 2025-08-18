Curtea de Apel Constanţa a amânat pentru 21 august, pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul de acum doi ani din localitatea 2 Mai. În primă instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de 10 ani de închisoare.

În urma accidentului, doi tineri au murit şi alţi trei au fost răniţi. Ei se aflau într-un grup care circula pe marginea drumului, iar Vlad Pascu i-a lovit în plin cu maşina. Şoferul a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise. Mâine se împlinesc doi ani de la această tragedie.