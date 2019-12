Fostul vicepremier și ministru al Dezvoltării Regionale, deputatul Daniel Suciu, a anunțat, luni, că studiul de fezabilitate pentru Liceul Teoretic ”Solomon Haliță” din Sângeorz-Băi este finalizat și urmează să fie scos la licitație contractul pentru execuția lucrărilor de modernizare. De asemenea, astăzi trebuie să fie semnat contractul pentru baza sportivă din același oraș. Vești bune sunt și pentru Colegiul Național “Liviu Rebreanu” Bistrița, unde a fost desemnat câștigătorul contractului de reabilitare și modernizare, iar lucrările ar trebui să înceapă în primăvara anului 2020.

Daniel Suciu a declarat, luni, că 2019 a fost pentru el cel mai intens an și plin de provocări.

“Închei anul 2019, despre care pot să spun cu toată tăria că a fost cel mai intens din toată cariera mea profesională. Am avut un an plin de provocări, un an în care am citit, am studiat, am văzut mai multe lucruri decât am văzut în toată cariera mea de până acum, și nu pot decât să fiu și bucuros și împăcat pentru ceea ce am putut să fac în anul 2019”, a declarat fostul ministru al Dezvoltării Regionale.

Daniel Suciu a dat câteva vești la finalul lui 2019:

”Astăzi am primit vestea că, contractul pentru baza sportivă de la Sângeorz-Băi, care sper să poarte numele lui Gabi Balint, este gata să fie semnat chiar astăzi. Compania Națională de Investiții a terminat această operațiune și a transmis contractul, astfel încât să se demareze lucrarea.

De asemenea, m-am zbătut ca Liceul Teoretic «Solomon Haliță» din Sângeorz-Băi să aibă aceeași soartă bună ca și Colegiul Național «Liviu Rebreanu» Bistrița. Vă pot anunța că studiul de fezabilitate pentru care am organizat licitație cât am fost ministru a fost finalizat și depus la CNI, astfel încât în luna ianuarie să poată fi aprobați indicatorii și să fie scoasă la licitație investiția de modernizare și reabilitare a Liceului Teoretic «Solomon Haliță».

Colegiul Național «Liviu Rebreanu» are un câștigător la licitație, firmă care până în 8 ianuarie trebuie să depună ultimele documente și contractul să poată fi semnat, iar din primăvară să vedem CNLR, unul dintre obiectivele mele majore, cu schele și lucrări așa cum merită tradiția acestui important colegiu”, a afirmat parlamentarul bistrițean.

Daniel Suciu a dat și o veste proastă cu privire la Autostrada Nordului, în sensul în care în bugetul anului 2020, actualul guvern nu a prevăzut bani pentru studiul de fezabilitate.

„Ceea ce ne-am dorit și ceea ce și-au dorit și alți politicieni din Bistrița-Năsăud, Autostrada Nordului, din păcate în bugetul pe anul 2020 nu au fost prinși bani pentru studiul de fezabilitate. Acum două săptămâni, le solicitam colegilor de la putere din Bistrița-Năsăud să le spună oamenilor care sunt obiectivele punctuale pentru care ei, partidul lor, se vor zbate astfel încât să fie prinse la finanțare. Primul test l-au căzut, nu există finanțare pentru studiul de fezabilitate al Autostrăzii Nordului, așa că probabil vor mai trece niște ani până acest obiectiv va fi implementat, deși au toate pârghiile, sunt la guvernare. Eu vă pot garanta că, dacă guvernul în luna decembrie a anului 2019 era un guvern din care făceam parte, erau bani pentru studiul de fezabilitate”, a spus deputatul social-democrat bistrițean.

Daniel Suciu le-a urat un an 2020 plin de împliniri și “La mulți ani!” tuturor bistrițenilor.

”Ei ne vor judeca la alegerile locale, ei ne vor judeca la alegerile parlamentare. Cred că guvernarea locală și națională PSD pentru județul Bistrița-Năsăud a însemnat foarte multe lucruri bune. Ne asumăm și noi greșelile care ni se impută, poate pe bună dreptate unele, altele poate pe mai puțină bună dreptate, dar întotdeauna oamenii au dreptate atunci când își fac alegerile. În 2020 vom fi în opoziție, să stea liniștiți cei de la PNL că știm să facem opoziție, poate ne era și dor puțin, și vom sancționa orice fel de derapaj al celor de la putere, așa cum au făcut-o și ei atâta timp cât au fost în opoziție și noi la putere”, a mai adăugat deputatul bistrițean.