DONALD TRUMP ANUNȚĂ RELUAREA TESTELOR NUCLEARE AMERICANE, PENTRU PRIMA DATĂ DUPĂ 30 DE ANI

Statele Unite se pregătesc să reia testele nucleare pentru prima dată din 1992, potrivit declarațiilor făcute de fostul președinte american Donald Trump, într-un interviu recent.

Decizia, care marchează o schimbare semnificativă de direcție în politica nucleară a Washingtonului, ar putea tensiona și mai mult relațiile cu marile puteri mondiale.

„Nu vreau ca America să fie singura care nu testează”

Trump a justificat anunțul prin nevoia de a răspunde presupuselor activități secrete de testare desfășurate de Rusia și China.

„Coreea de Nord testează constant. Alte țări testează. Suntem singura țară care nu testează. Nu vreau să fim singura țară care nu testează. Spun că vom testa arme nucleare așa cum fac și alte țări. Testele Rusiei și testele Chinei, dar nu vorbesc despre asta”, a declarat el, citat de Kyiv Post.

Fostul președinte a adăugat că Statele Unite dispun de „cele mai multe arme nucleare din lume” și de o forță de distrugere „suficientă pentru a nimici planeta de 150 de ori”.

Divergențe în interiorul administrației americane

Afirmațiile lui Trump contrazic însă poziția exprimată de oficiali din cadrul Comandamentului Strategic al SUA (STRATCOM), instituția responsabilă cu arsenalul nuclear american. Nominalizarea recentă pentru conducerea STRATCOM a declarat în Congres că nu există dovezi concrete privind testele nucleare efectuate recent de Rusia sau China.

Conform rapoartelor serviciilor americane de informații, ambele state se concentrează în prezent pe modernizarea sistemelor de livrare și a infrastructurii militare, nu pe detonarea efectivă a focoaselor.

Prima reluare a testelor din 1992 încoace

Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite a avut loc în septembrie 1992, în cadrul programului „Divider”, desfășurat în Nevada. De atunci, Washingtonul a renunțat la exploziile subterane și s-a alăturat inițiativelor internaționale de limitare a armelor nucleare, inclusiv Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT) — document pe care SUA l-au semnat, dar nu l-au ratificat.

În ultimele trei decenii, singura țară care a continuat testele nucleare a fost Coreea de Nord, cel mai recent în 2017. În schimb, Rusia și China au desfășurat doar simulări și cercetări legate de modernizarea arsenalului lor nuclear, fără a recurge la explozii reale.

Reacții internaționale așteptate

Anunțul lui Trump riscă să provoace un nou val de tensiuni globale și să relanseze cursa înarmărilor nucleare. Analiștii avertizează că o astfel de decizie ar putea submina decenii de eforturi diplomatice pentru controlul armelor strategice și ar crea un precedent periculos într-un context geopolitic deja instabil.

În perioada Războiului Rece, SUA au efectuat peste 1.000 de teste nucleare, depășind cu mult numărul celor realizate de Rusia și alte state. După 1992, Washingtonul a investit masiv în testări simulate și în menținerea arsenalului prin metode tehnologice, fără detonări efective.

O revenire la testele explozive ar marca prima ruptură majoră de la politica de „auto-restricție nucleară” promovată de administrațiile anterioare, de la Clinton până la Biden.

Sursa: Realitatea Din SUA