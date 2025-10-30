DONALD TRUMP, REACȚIE DUPĂ ANUNȚUL PRIVIND RETRAGEREA TRUPELOR AMERICANE DIN ROMÂNIA

De către

Președintele american Donald Trump a declarat că retragerea parțială a trupelor americane din România „nu este un subiect foarte important” și „nu e mare lucru”.

În stilul caractersitci, liderul amercain a răspuns întrebărilor jurnaliștilor de la bordul Air Force One, inclusiv pe subiectul privind retragerea trupelor americane din România.

Donald Trump a spus că ar putea să vorbească despre acest subiect, dar nu este unul foarte important.