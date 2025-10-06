DOUĂ MOȚIUNI DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA URSULEI VON DER LEYEN, LA VOT ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European va supune la vot, săptămâna aceasta, două noi moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisei Europene, Ursula von der Leyen.

Cele două moţiuni au fost depuse de grupurile politice „Patrioţi pentru Europa” şi Stânga din PE. Ele vor fi prezentate luni în plenul PE reunit la Strasbourg.

Grupul „Patrioţi pentru Europa”, condus de francezul Jordan Bardella, a criticat politica economică a executivului UE, denunţând acordul comercial cu Statele Unite privind taxele vamale, pe care l-a numit o „capitulare”, simbol al unei Uniuni Europene „dezarmate şi discreditate”. Bardella ceruse deja la începutul lunii septembrie un vot de neîncredere împotriva preşedintei Comisiei Europene, în special pentru a contesta acordul comercial Mercosur cu ţările latino-americane, pe care l-a descris drept o „trădare” a fermierilor şi a mediului.

Moţiunile de cenzură nu au aproape nicio şansă de a abţine majoritatea de două treimi din voturi necesare pentru destituirea preşedintei executivului Uniunii Europene.

De partea sa, co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a acuzat Uniunea Europeană de „complicitate” la „genocidul” din Fâşia Gaza, reproşându-i că „închide ochii” la situaţia din Orientul Mijlociu.

În luna iulie, Ursula von der Leyen a „supravieţuit” unei moţiuni de cenzură, depusă de eurodeputatul Gheorghe Piperea (grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni) şi respinsă cu 360 de voturi împotrivă, 175 de voturi pentru şi 18 abţineri.