DREPTATEA A ÎNVINS! ANASTASIU PLEACĂ DIN GUVERN DUPĂ DEZVĂLUIRILE REALITATEA PLUS

Anunțul bombă în scandalul momentului. Vicepremierul Dragoș Anastasiu și-a anunțat duminică seara demisia din Guvern după scandalul mitei la ANAF.

„Astăzi sunteți aici, o zi de duminică, bănuiesc că v-ați fi dorit să o petreceță în alt mod. Mi-am luat câteva zile de gândire pentru a acumula mai multe informații și pentru a da răspunsuri la cât mai multe întrebări și pentru a reflecta la cea mai bună decizie pe care trebuie să o iau.

Vreau să încep cu contextul în care ne aflăm în momentul de față. Guvernul instalat de o lună, cu un premier, Ilie Bolojan, determinat să facă reforme. A fost necesară o frână de mână trasă brusc pentru a nu degradați la penultimul nivel posibil.

Sunt multe categorii afectate. Un lucru nedorit, dar necesar pentru a evita degradarea la junk. Nu ne putem limita categoriile vulnerabile, trebuie să mergem mai departe. S-a vorbit mult de pachetul doi de măsuri fiscale. Sunt măsuri care se iau în zona de sănătate, zona de eficientizare a companiilor de stat.

Aici a apărut persoana mea în joc. Știm că asta e un loc sensibil. Dacă deranjezi e ca și cum calci pe un viespar, ne așteptam să fim o rezistență foarte mare. E momentul în care pe mine s-au pus toate reflectoarele. E și motivul pentru care au pus tot felul de atacuri. Vă aduc aminte la grupul de experți, care nici nu se formase încă.

În acest context a apărut numele meu în contextul unui dosar care era public de luni de zile. Acest dosar era în spațiul public, Nu am venit aici ca să mă victimizez, ci să dau câteva explicații ca să înțelegeți contextul. Anastasiu, scuze penibile: Va pot da detalii tehnice, dar nu intereseaza

Am avut o companie care avea foarte multi soferi, angajati – o activitate care e astfel reglementata incat trebuie rambursat TVA. 3 ani compania a fost anchetata de Politia economica cu suspiciunea de evaziune fiscala. Atunci s-a venit la companie si s-a spus verificam ultimii 5 ani. Ne-au cerut bilete, le-am pus in fata firmei. Au solicitat sa detasam un om sa fie prezent la verificari. Acest lucrur a durat 3 ani. Am in trebat mirat ce anume cauta si au spus ca vor sa compare numele de bilete din plicuri cu evidentele de la Politia de frontiera.

Am cerut sa aflu evidentele sunt opozabile justitie. Intrarile si iesire a 200 de soferi pe perioada unui an de zile. Au raspuns ca nu sunt opozabile Justitiei, iar evidenteele Politiei de frontiera erau absolut nerelevante. In cei 3 ani rambursarea TVA era blocata. Venise criza economica. Situatia companiei era absolut dezastruoasa motiv pentru care am incercat sa urgentam finalizarea anchetei. Dupa 3 ani ni s-a spus – Nu avem ce sa reprosam. Pe un snes aveti mult mai multe bilete decat avem noi evidente, pe un altul mai putine. Per total, mult mai multe bilete decat avem noi de la Politai de frontiera care erau opozabile Jusitiei. Mi s-a spuns – dupa 3 ani de ancheta nu pot sa inchid acest dosar motiv pentru care voi propune inceperea urmaririi penale. S-a trimis dosar la Parchet (…) Asta e contextul in care in 2009 vine ANAF cu persoana inculpata in dosarul de care facem vorbire si incepe control de fond pe 5 ani”, a declarat Anastasiu.

„E greu sa ai mai mult de 20 de comapanii si sa ai toate informatiile la zi, am decis impreuna cu partenerul meu sa spunem adevarul. El semnase contractul, el a fost cel care a depus denuntul, eu am fost martor. Am stiut in prima faza, mi-am asumat lucrurl asta intr-o situatie de foarte mare criza. Ce s-a intamplat apoi ati vazut: am fost declarat spagar”, a mai spus vicepremierul.

„Nu am dat mita sa ma imbogatesc”

„Din punctul nostru de vedere, treaba a fost in zona de supravietuire. In perioada de timp in care au continuat aceste contracte, dupa care pur si simplu facturi neplatite – in toata perioada asta a fost zona de frica si de supravietuire. In toata perioada asta, compania mea a platit 75 de milioane de ron la stat. Nu am facut niciodata evaziune fiscala”, a mai spus el.

„Nu eu am semnat un denunt, eu am fost martor si asa se vede in tot rechizitoriul si in tot ce se vede in acest dosar. Eu nu am mintit cand am spus ca nu am fost denuntator”.

Noaptea mintii: Anastasiu da vina pe stat!

„Am primit zilele astea mii de mesaje. Am citit, am vazut in spatiul public au fost foarte multe comentarii. Multe dintre ele sunt corecte. Si cele cu povesti similare – au fost foarte multi antreprenori care au spus <<Si noi am trecut, asta e realitatea anilor respectivi>> si, probabil, si astazi continua intr-un anumit fel, mult diminuat si probabil mult mai putin in orasele mari si mai mult in celelalte locuri. Si cei care critica pe cei care si-au asigurat supravietuirea si bulling-ului statului sun corecte”.

Anastasiu demisioneaza din Guvern dupa ancheta de amploare a Realitatea PLUS

„In acest climat mie imi e foarte clar ca nu mai pot sa ajut pentru ca indiferent ce as spune si as face va continua procesul de denigrare bazat pe niste fapte, dar dus la extrem. Asta e motivul pentru care i-am spus ca voi face mai rau decat bine si ca e momentul sa fac un pas in spate sau in lateral si sa demisionez. Plecarea mea din Guvernu nu insemana cu reformele nu trebuie sa mearga mai departe. (:::)

Reforma trebuie sa continue. Plecarea mea nu va opri acest lucru. Sa nu se bucure prea multi. Avem un premier decis sa continue reforma. Nu, nu am mintit. Tot ce am spus a fost adevarat. Antreprenorii nu trebuie sa poarte anatema incorectitudinii si nu trebuie sa fie demobilizati. Statul trebuie sa devina un partener loial al business-ului”.

Intrebat de ce a acceptat sa intre in Guvern, daca stia ca a luat mita timp de 8 ani, Atanasius a spus: „M-am intrebat daca pot sa ajut cu ceva si raspunsul a fost ca da; daca tot ce am facut pana acum in viata ma face sa fiu mandru sau am lucururi de care nu sunt mandru, si am ajuns la concluzia ca sunt foarte multe lucruri de care pot sa fiu mandru; m-am intrebat daca sunt onest si cinstit si am raspuns ca nu am facut niciodata evaziune fiscala, nu am platit niciodata la negru, nu am profitat de statul roman”.

Realitatea PLUS: E adevarat ca inainte sa mergeti la DNA au fost controale si s-au solicitat documente din partea DNA legate de firmele dvs si acesta a fost declicul din partea dvs, v-ati trezit cu spiritul civic si v-ati dus la DNA? Da sau nu?

Anastasiu: Raspunsuile le gasiti in rechizitoriu. Tot ce v-am spus pana acum si considerati ca sunt minciuni mai mult nici nu am ce sa va spun. Daca dvs considerati ca mint, asta este, imi pare rau, regret. Orice altceva e in rechzitoriu si cred ca DNA va poate da un raspuns la orice altceva. Eu v-am spus ce stiu eu, care sunt momentele, cum le-am trait eu.

Realitatea PLUS: Dincoloe de acest aspect juridic, dvs – cu sigla Guvernului in spate – ati oficializat spaga de supravietuire…

Anastasiu: Nu am oficializat-o, v-am spus care este realitatea.

Realitatea PLUS: Dvs le comunicati acum oamenilor de afaceri, romanilor simplii care de la 1 august vor resimti masurile reformei gandite de dvs ca e in regula sa incalci legea, sa fentezi legea pentru ca e un context greu?

Anastasiu: Nu am spus ca trebuie sa incalci legea. Am facut un context al anilor 2008, 2009, 2010. V-am dat acest context. Asta era realitatea de atunci.

Realitatea PLUS: Si acum e o realitate dura, dl vicepremier.

Anastasiu: Realitatea de acum e mult imbunatatita, dar in continuare avem aceleasi practici. Nu am spus ca trebuie sa oficializam nimic. Am spus ca statul trebuie sa devina partener pentru a nu fi cauza unor efecte. Atata am spus. Nimic altceva.

Realitatea PLUS: Nu sunteti spagar, dar cum v-ati cataloga?

Anastasiu: Cred ca am zis ca raspund la o singura intrebare. V-am explicat acest lucuru, ce am reusit sa fac la momentul respectivsi care a fost contextul. Poate sa fie discutat, poate sa fie blamat. Am facut greselile mele, le recunosc, le asum. Cred ca din punct de vedere juridic lucrurile sunt incheiate, din punct de vedere moral suport consecintele. Asta e!