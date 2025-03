ELENA LASCONI ŞI-A DEPUS CANDIDATURA LA BEC. „NI S-A JUCAT SOARTA LA RULETĂ RUSEASCĂ”

Preşedinta USR, Elena Lasconi, şi-a depus, joi,, 13 martie la Biroul Electoral Central (BEC), dosarul pentru a candida la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc în luna mai.

Elena Lasconi a venit la sediul Biroului Electoral Central însoţită de mai mulţi parlamentari de la USR şi de susţinători.

„Doamne, ce vremuri trăim! Parcă ne-am mai văzut o dată în același context. Anul trecut când mi-am depus candidatura un fan al lui Georgescu m-a întrebat: Și dacă câștigă Rusia la pace? Eu i-am răspuns să meargă să vorbească cu părinții și cu bunicii să-i povestească ce prăpăd au făcut rușii în România.

Nu am simțit pericolul în acel moment. Ni s-a jucat soarta la ruletă rusească. Avem nevoie de alegeri sigure, corecte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat, miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de români care au semnat ca eu azi să-mi depun candidatura”, a spus Elena Lasconi după depunerea candidaturii.

„Știu și știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă, dar am curaj să fac dreptate. Anul trecut am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele nu le-am trecut așa cum mi-am dorit eu, dar am învățat din greșeli, mă înconjor de oameni care știu mai bine.

Eu cred că românii deja au făcut niște alegeri, când spun asta mă gândesc la oameni ca voi, care astăzi nu mai trebuie să aleagă între Rusia și UE. Doar politicieni trădători de țară sunt în adorație pentru dictatura putinistă. Eu am curaj să spun că alegerea mea este Europa și parteneriatul strategic cu SUA”, a adăugat Elena Lasconi, precizând că vrea un Guvern și un Parlament cu mai puțini politicieni.

„Doar politicieni sulfuroși care se țin de putere care vor să ia și mai multe milioane mită, șpagă, doar ei mai vor să rămână la putere pentru a lua șpagă. Alegerea mea este – hoții să facă pușcărie, să fie judecați și nu iertați și mai ales să recuperăm banii pe care i-au furat de la români. Ca președinte, o să vă ascult, vin dintre voi”, a spus Lasconi.

Președinta USR a mai spus că în perioada următoare va „organiza dezbateri în care să vorbesc și cu susținătorii mei, dar mai ales cu cei care l-au votat pe Georgescu. În următoarele săptămâni voi fi printre voi”.

Până miercuri, Biroul Electoral Central a validat candidaturile depuse de Nicuşor Dan (independent) şi de Crin Antonescu (Alianţa „România Înainte”).

Şi-au mai depus candidatura Victor Ponta (independent) şi Diana Şoşoacă (S.O.S. România). Ultimul termen pentru depunerea candidaturilor este 15 martie.