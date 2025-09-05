Elevii se alătură protestelor din învățământ, nemulțumiți de măsurile de austeritate din domeniul impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Conducerea Consiliului Național al Elevilor le recomandă tinerilor să poarte în prima zi de școală banderole albe.

„Prima zi de școală, prima zi de protest! Elevii din toată țara devin vocea care se împotrivește măsurilor de austeritate care pun în pericol viitorul educației”, a transmis forul pe Facebook.

„Această mișcare nu reprezintă o opoziție față de școală, ci prezintă un mesaj clar: educația trebuie protejată de orice hotărâri care îi pun în pericol calitatea”, adaugă Consiliul.

„Toate bursele au fost reduse prin criterii mult mai restrictive, iar bursele pentru reziliență și cele pentru excelență olimpică au fost eliminate complet. În paralel, sute de școli sunt comasate, ceea ce înseamnă relocări, drumuri mai lungi și clase supraaglomerate”, insistă reprezentanții elevilor.

Anterior, sindicaliștii din Educație au anunțat că vor boicota începutul de an școlar.

Sursa: Newsinn