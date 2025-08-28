ELIMINAREA CUMULULUI PENSIEI CU SALARIUL ÎN SISTEMUL BUGETAR, AMÂNATĂ PÂNĂ ÎN SEPTEMBRIE

Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar nu a fost abandonată, ci doar amânată până la jumătatea lunii septembrie, a anunțat miercuri seara premierul Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că decizia vine în urma necesității de a evalua impactul asupra unor domenii sensibile, precum educația și sănătatea, unde deficitul de personal este acoperit în mare parte de cadre pensionare. „Dacă am fi adoptat măsura imediat, fără să vedem efectele în toate domeniile, am fi creat probleme majore. În învățământ, de pildă, există discipline precum fizica, unde multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari. La fel, în spitalele mici lipsesc medici de specialitate și activitatea este susținută de cadre medicale pensionate”, a explicat Bolojan.

Premierul a adăugat că se analizează și aspectele de constituționalitate, pentru a evita eventuale blocaje juridice. „Nu e vorba de popularitate, ci de echitate și de măsuri corect fundamentate”, a subliniat el.

În paralel, Executivul lucrează la un al doilea pachet de reforme, care vizează reducerea cheltuielilor administrației locale și fuziuni între instituții centrale, pentru o mai bună eficiență a aparatului bugetar. „Trebuie să participăm cu toții la efortul de reducere a cheltuielilor acolo unde ele nu se justifică”, a declarat Bolojan.

