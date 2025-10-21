EMIL BOC, DESPRE DECIZIA CCR: „O GĂSELNIȚĂ! BOLOJAN A PIERDUT O BĂTĂLIE, NU RĂZBOIUL!”

Primarul Clujului, Emil Boc, a comentat marți la Digi24 hotărârea Curții Constituționale care a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Liberalul a catalogat decizia drept „o găselniță” și a transmis că premierul Ilie Bolojan a pierdut doar o bătălie, nu și războiul.

„E important pentru toți românii să avem un sistem echitabil. Mesajul meu pentru domnul Bolojan este: am pierdut o bătălie, dar nu și războiul pentru a restabili dreptatea în sistemul public”, a spus Emil Boc.

Acesta a explicat că Guvernul a mai trecut prin situații similare, când CCR a respins inițial ordonanța privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul, însă ulterior legea a fost adoptată prin Parlament.

Boc a criticat faptul că, deși Curtea Constituțională acceptase anterior un termen de 10 zile pentru avizul CSM, acum a cerut 30 de zile, schimbând interpretarea. „Este puterea discreționară a Curții”, a subliniat el.

Edilul clujean a avertizat totuși că există riscul ca, atunci când legea va fi trimisă din nou la CCR, să fie găsite alte motive de respingere.

În ciuda obstacolelor, Emil Boc a insistat că Guvernul nu trebuie să facă pași înapoi: „Trebuie să rămânem consecvenți. Nu avem nimic cu magistrații, dar legea trebuie să reflecte ceea ce societatea românească își poate permite”.

