EMISIA REALITATEA PLUS A FOST ÎNTRERUPTĂ ÎN TIMPUL PROTESTULUI URIAȘ DIN PIAȚA VICTORIEI

Emisiunea Realitatea Plus, Televiziunea poporului, a fost întrerupt luni, chiar în timpul manifestației de amploare din Piața Victoriei. Telespectatori din întreaga țară au semnalat că semnalul postului nu mai poate fi recepționat.

Locuitori din Brăila, Constanța, Iași, Timișoara, Râmnicu Vâlcea și alte orașe din țară au raportat întreruperea emisiei Realitatea Plus și au trimis capturi de ecran pentru a confirma cele relatate.

Imaginile transmise pe adresa redacției arată că emisia celorlalte posturi TV nu a fost afectată.

Un nou atac la televiziunea poporului: întreruperea programului. Realitatea a deranjat din nou sistemul