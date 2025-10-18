EXPLOZIA DIN RAHOVA. MESAJE DE LA CĂLIN ȘI CRISTELA GEORGESCU

Călin Georgescu a venit cu un mesaj după nenorocirea din Capitală. Candidatul interzis la prezidențiale se roagă pentru cei care și-au pierdut rudele și casele în explozia devastatoare. Și soția sa, Cristela Georgescu a postat un mesaj pe pagina sa de socializare și face apel la rugăciune.

„Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți.” a spus Călin Georgescu în mesajul său.

De asemenea, fostul candidat la prezidențiale le-a mulțumit pompierilor și voluntarilor care au intervenit prompt. Călin Georgescu a tras și un semnal de alarmă: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe”, a scris Calin Georgescu pe pagina oficială de Facebook.

Și soția sa, Cristela Georgescu a făcut apel la rugăciune pentru victimele tragediei.

”Când nu avem posibilitatea sau nu știm cum să ajutăm, să ne rugăm — oricând, oricum — este un gest tainic de bunătate și de dăruire a sufletului. (…)

Maica Domnului, te rugăm, acoperă cu Sfintele tale rugăciuni poporul român, ajută și adu mângâiere acestor copii ai tăi, greu încercați…”, a postat Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook.