EXPLOZIA DIN RAHOVA. UMILINȚĂ MAXIMĂ. SINISTRAȚII DIN BLOCUL EXPLODAT PRIMESC 1.500 DE LEI „AJUTOR” DE LA STAT

De către
Realitatea de Bistrita
-

Locatarii din blocul sărit în aer au fost deja abandonați de stat. Deși autoritățile au promis că îi ajută, oamenii ajunși pe drumuri nu mai primesc ajutoare. Doar 51 de familii au primit 1.500 de lei din partea primăriei, deși au plecat din apartamente doar cu hainele de pe ei. Mulți încă așteaptă locuințele promise.

