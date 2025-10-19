EXPLOZIE ÎNTR-UN APARTAMENT DIN BISTRIȚA. UN BĂTRÂN A FOST TRANSPORTAT LA SPITAL

Clipe de panică în urmă cu puțin timp în Bistrița. O altă ezplozie a avut loc într-un apartament în care locuia un pensionar în vârstă de 77 de ani.

”Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, a anunţat ISU Bistriţa-Năsăud.

Potrivit reprezentanților instituției, explozia s-a produs duminică dimineață, într-un apartament în care locuia un pensionar în vârstă de 77 de ani. Acesta a fost scos pe propriile picioare de către echipajele de intervenţie şi transportat la spital, pentru investigaţii suplimentare.

De asemenea, pompierii spun că au evacuat din bloc în jur de 16 persoane şi au fost efectuate măsurători, nefiind detectate acumulări de gaze.

„În jurul orei 5:41, dispeceratul 112 a fost informat despre producerea unei explozii în municipiul Bistriţa, pe strada Rodnei, la un apartament situat la etajul 2 al blocului. Din primele informaţii, nu au fost anunţate victime. În aproximativ 5 minute de la primirea apelului, forţele noastre au ajuns la faţa locului, au evacuat 16 persoane de pe scară, dintre care un minor, şi persoana din apartamentul afectat. Persoana din apartamentul unde a avut loc explozia este conştientă, stabilă hemodinamic, în momentul de faţă se află predată la ambulanţa de terapie intensivă. Concret, o posibilă acumulare de gaze. Ca şi pagube, doar apartamentul în sine, acesta a fost afectat în sensul că tâmplăria apartamentului, în momentul de faţă, a fost afectată, o cameră. Nu au fost pagube mari şi nu au fost afectate celelalte apartamente”, a declarat şeful ISU Bistriţa-Năsăud, Cristian Bucur.

Acesta a subliniat că gazul pe scară a fost oprit în totalitate, iar aparatele din dotarea ISU şi cele ale operatorului de gaz au detectat valoarea zero a gazului metan.

Proprietarilor apartamentelor li s-a permis să intre în case abia după o oră, împreună cu o echipă specializată, pentru a fi verificată fiecare instalaţie de gaz.

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud