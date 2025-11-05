FĂNEL BOGOȘ, OMUL DE AFACERI CARE AR FI PLĂTIT 1,5 MILIOANE DE EURO PENTRU A AJUNGE LA PREMIERUL BOLOJAN, A FOST REȚINUT. DOSAR CU RAMIFICAȚII ÎN SERVICIILE SECRETE

Omul de afaceri Fănel Bogoș, aflat în centrul dosarului de corupție care zguduie scena politică, a fost reținut, potrivit avocatului său. Anunțul vine la doar câteva ore după apariția stenogramelor care arată cum Bogoș ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a ajunge la premierul Ilie Bolojan.

Surse juridice citate de Realitatea Plus afirmă că acesta este acuzat de cumpărare de influență și șantaj. Tot în acest dosar, procurorii DNA ar putea emite în cursul serii alte mandate de reținere, vizând foști membri ai serviciilor secrete implicați în rețeaua de trafic de influență.

În anchetă apare și numele trezorierului liberalilor, Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui. Guvernul a confirmat că premierul Bolojan s-a întâlnit cu omul de afaceri, dar susține că discuția „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației lui Bogoș”.